Candidatos a la alcaldía de Guasave sin definir cómo ejecutarán propuestas inviables

Guasave, Sinaloa.- Con propuestas vagas, algunas inviables y sin ahondar en el cómo ejecutarán sus propósitos una vez asumiendo la presidencia en caso de ser favorecidos por los electores, es en lo que coinciden los cuatro analistas al escuchar a los tres candidatos y una candidata a la presidencia por Guasave durante el Conversatorio organizado por el periódico EL DEBATE, ayer en el Centro Cultural Guasave.

Enrique Gutiérrez, Crescencio Flores, Sergio Ernesto Gómez y Manuel Cortez, analistas políticos, concordaron en que desde un inicio fue clara la postura del candidato del PRI-PAN-PRD, Jesús Antonio López Rodríguez, y Martín Ahumada Quintero, candidato de la alianza PAS-Morena, al mantener una postura conservadora y no atacarse ni responder, sino al contrario, ignoraron los señalamientos por parte del candidato del Partido Encuentro Solidario, Rosario Antonio Ramírez. En lo que respecta a Karen Soto, candidata de Fuerza por México, la única mujer contendiente participante, careció de una explicación de cómo las llevaría a cabo, al igual que la mayoría.

Enrique Gutiérrez, analista político y periodista con una trayectoria de 35 años en diversos medios escritos y electrónicos, concluyó considerando que los médicos, refiriéndose a López Rodríguez y a Ahumada Quintero, jugaron a no atacarse, a no arriesgar lo que tienen y mostraron una postura conservadora, ignorando los ataques de los otros dos candidatos. Señaló que se enfocaron en cuestiones de salud, un asunto que no es necesariamente responsabilidad del Ayuntamiento de un gobierno municipal.

En el trayecto del conversatorio opinó que cree que fue parejo dentro de lo que cabe al jugar un papel conservador entre los dos candidatos, el de la alianza PAN-PRI-PRD y PAS-Morena, que se consideran punteros.

Sergio Ernesto Gómez, maestro de inglés en bachillerato por 31 años y analista político, dejó claro que la postura de los candidatos punteros fue no engancharse con las acusaciones de los candidatos que tienen menos votantes, en este caso Rosario Ramírez, a quien clasificó como el más agresivo, de poderse llamar así, al concentrarse en los puntos débiles de los candidatos Jesús López Rodríguez y Martín Ahumada, haciéndoles referencia en las fallas que tuvo en el servicio público, y en el segundo en su paso por el Seguro Social. Hizo hincapié en los cuestionamientos que hizo la candidata Karen Soto, del partido Fuerza por México, que debieron ser contestados pero no reaccionaron y dejaron pasar de largo lo cuestionado al estar jugando con la ventaja, esto a consideración del analista ya mencionado.

En torno a la visión que tienen en los próximos meses en relación con el periodo electoral, Manuel Cortez, licenciado en Derecho y columnista en diversos medios escritos en la región, hizo observaciones en relación con decisiones ya tomadas de la creación de más hospitales y rescató la decisión, algunas ya tomadas en la creación de más hospitales y rehabilitar dispensarios médicos en todo lo largo y ancho del municipio, ya está aprobado hacer algunos hospitales y en el asunto del agua potable consideró que se debe echar andar la planta potabilizadora.

En el asunto del agua potable, reiteró que se debe de priorizar la funcionalidad al 100 por ciento de la planta potabilizadora, sin que se invoque a la corrupción, al ‘moche’, sino que trabajar directamente la incorporación de ese medio elefante blanco que trabaja a medias, yo creo que los presupuestos deben de bajar de manera directa y sin que se le pellizque para echar andar esa gran obra que tanto requieren los guasavenses.

En cuanto a los servicios públicos, como es la recolección de basura, yo creo que todos los candidatos y candidata le quedaron a deber a Guasave en cuanto a incorporar en esta gran obra titánica y el hecho de que en cada sindicatura se tenga un camión recolector de basura y también un relleno sanitario. Creo que las 12 sindicaturas podrían llevar a cabo y de manera muy eficaz el combate de la contaminación ambiental que afecta en todos los sentidos y además economiza mucho el gasto que se tiene que efectuar por tener ese servicio.

En seguridad pública ya sabemos, si a la ciudadanía se le da y se preocupan los gobiernos de darle una mejor calidad de vida, yo creo que la incidencia va a bajar de manera importante.

Al ser abordado Crescencio Flores sobre lo que considera que hagan los candidatos en lo que es la última fase de las campañas electorales, respondió que desea que aterricen más las propuestas, al considerar de suma importancia los consensos generales sobre las modalidades que deben de tener los servicios públicos, sin embargo considera otros temas de la vida pública municipal, inclusive de los servicios públicos que se abordaron de manera superficial, y que por eventos como los realizados ayer se vean obligados a entrarle y abordar las propuestas porque de otra manera el electorado tendrá que tomar su decisión por otros temas.