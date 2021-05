Candidatos a la alcaldía de Guasave y empresarios opinan sobre las encuestas

Guasave, Sinaloa.- La reciente encuesta de Debate para la alcaldía de Guasave mostró las preferencias del electorado, con marcadas diferencias entre los dos punteros en esta contienda y el resto de los candidatos que también están en la puja.

Para la presidencia municipal de Guasave, el candidato favorito hasta el momento es el abanderado de Morena-PAS, Martín Ahumada Quintero, con 1.67 puntos porcentuales de ventaja sobre Jesús Antonio López Rodríguez, de la coalición PRI-PAN-PRD.

Los otros cuatro candidatos que están en la contienda se han quedado muy atrás de los dos citados anteriormente, por lo que todo parece indicar que entre ellos estaría el ganador.

Sobre este ejercicio estadístico opinaron aspirantes a la alcaldía, así como líderes empresariales en Guasave.

Martín Ahumada, candidato de Morena-PAS a la alcaldía de Guasave:

“Esto solo confirma lo que nosotros estamos observando en las visitas que estamos haciendo casa por casa. Hemos observado muy buena respuesta de la población, y los datos que ustedes nos están brindando nos dan un margen favorable. Me parecen muy buenas las actividades que ustedes hacen y estamos seguros de que vamos a ganar.”

Jesús López Rodríguez, candidato de PRI, PAN y PRD a la alcaldía de Guasave:

“Muchas gracias por la oportunidad, decirles que tengo ya 45 días trabajando con mucha intensidad y mucha aceptación de la gente, que yo seguiré trabajando estos 15 días que me faltan de campaña con mayor esfuerzo e intensidad, porque estoy convencido de que la encuesta final será el 6 de junio y que no tengo ninguna duda que vamos a ganar porque la gente así me lo manifiesta en la calle, en sus casas y el trabajo que vengo haciendo permanentemente acompañado de mi esposa.”

Rosario Antonio Ramírez, candidato del PES a la alcaldía de Guasave:

“No coincido del todo en los resultados por lo siguiente: la encuesta no está actualizada al día, si se hubiera hecho después del conversatorio, creo que hubiera salido mejor posicionado en los porcentajes. No creo estar en el tercer lugar y más bien creo que ando cerca del primero, porque en mi caminar diario por el municipio solo escucho muestras de inconformidad de los que ustedes llaman candidatos punteros.”

Yamira López Acosta, candidata de MC a la alcaldía de Guasave:

“Nosotros que hemos andado casa por casa, hemos recibido una aceptación enorme, me limito hablar de los otros partidos, pero la gente no quiere más de lo mismo, entonces las encuestas pueden decir una cosa y lo que nosotros hemos vivido en cada comunidad, en el apoyo y recibimiento que nos da la gente, es otra cosa, al expresarnos el abandono total y comunidades que en tres años no conocieron ni a la presidenta. Nosotros vamos adelante y vamos a sacar esta contienda lo más favorable, y tenemos un buen sabor de boca, muy agradable y para adelante.”

Julio Cervantes, candidato de RSP a la alcaldía de Guasave:

“Con esta encuesta ahora sí me invitarían al conversatorio. Se refleja el trabajo que de alguna u otra manera hemos hecho los candidatos y me sorprenden algunos datos, como el que casi el 50% está indeciso, ya que es demasiada la cantidad de indecisión, y eso me motiva a seguir trabajando más duro, ya que mis números son de gente que no tenía pensado votar debido a la decepción que tienen de las coaliciones que traemos enfrente.”

Karen Soto Sandoval, candidata de Fuerza por México a la alcaldía de Guasave:

“Independientemente del resultado de esta encuesta, considero que una elección se define y se gana hasta el día 6 de junio. También creo firmemente que ese día los guasavenses darán una gran sorpresa en las urnas, porque sabemos que las encuestas no son definitivas, se respetan, pero no son las que van a definir la elección, eso se sabrá hasta el 6 de junio, esa será la encuesta oficial.”

Baltazar Aguilasocho, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente:

“La encuesta aplicada por el Debate, cuyo resultado es un empate técnico entre los candidatos Martín Ahumada y Jesús López Rodríguez, es una muestra de que como nunca Guasave cuenta con excelentes aspirantes para la presidencia municipal. En lo personal creo que los dos médicos son muy buenos candidatos, con muy buena trayectoria profesional y de servicio social, y ahora lo que tenemos que esperar es que impere la civilidad el día de las votaciones.”

Leonor Espinoza, presidenta de Canaco en Guasave:

“Considero que el tamaño de la muestra es muy chica para la cantidad de habitantes que se tiene en el municipio y no representa un porcentaje significativo. También habría que ver los sectores en los que se aplicó la misma, porque de ahí depende también el resultado; sin embargo, a los candidatos punteros sí se les ve que están trabajando y definitivamente la mejor encuesta se realizará el 6 de junio.”

Martín Nieblas, presidente de la Cooperativa Boca del Río:

“Esperemos y Chuy López vuelva a recuperar la delantera, porque como pescador estamos con Jesús López hasta ahorita, y esperamos que las cosas mejoren, porque con el gobierno federal actual nos han estado golpeando al quitarnos algunos apoyos.”

Remedios Álvarez, presidente de la Asociación Ganadera Local de Guasave

En la democracia estamos libres cada quien. En lo personal yo apoyo a la alianza PAN-PRI-PRD, y en relación con la encuesta, respetamos, pero nosotros vemos que día con día se está despejando el camino para la coalición y esperemos que el 6 de junio se rectifique todo.”

Ricardo Beltrán, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados:

“Yo creo, y con mucho respeto a todas las mediciones y encuestas que se llevan a cabo, como organización somos muy respetuosos, pero la encuesta más importante es la que se haga el 6 de junio. En lo general han salido muchas encuestas que una dista mucho de otra y la valoración que debemos hacer es ponderar los ejercicios que hace cualquier empresa y en este caso el ejercicio que ha hecho el Debate. El 6 de junio se va a reflejar la verdadera encuesta, al manifestarse en el voto del ciudadano.”

José Luis Orozco, presidente de Canacintra en Guasave:

“Los resultados ya son independientemente de cualquier persona. Nosotros como Cámara empresarial a lo que llamamos a la ciudadanía es a ejercer el derecho a la obligación que tenemos de votar. Independientemente del candidato que gane, nosotros tendremos que apoyar la decisión del pueblo, pues las encuestas son solo un reflejo del momento, pero ya el 6 de junio habrán de despejarse todas las dudas de quién será el ganador.”

