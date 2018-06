Candidatos del VIII Distrito celebran debate entre ataques

Guasave, Sinaloa.- Los candidatos a diputados locales que aspiran representar al octavo distrito en el congreso, celebraron la tarde de ayer el debate de Ideas y Propuestas organizado por el IEES en el que expusieron sus planteamientos para mejorar las condiciones de vida del sector que les atañe. Sin embargo los señalamientos y acusaciones que se lanzaron entre si acapararon la atención de los espectadores.

Señalamientos

Quien más ataques recibió fue el candidato de la coalición Todos por México, Feliciano Valle Sandoval, Flora Miranda Leal, fue quien inició al mencionar que no es tiempo de continuar la tarea si no de empezarla, ya que el candidato, quien busca la reelección presentó poco trabajo, con solo tres iniciativas propias ante el pleno. Otro de los motivos por los que Valle Sandoval fue flanco de las críticas fue por el parentesco que tiene con Aarón Irizar, quien es su suegro, pues sus tres contrincantes sostuvieron que su candidatura se debe a una cuota política que tienen con el aún senador de la república.

Formato. El ejercicio estuvo dividido en tres bloques, en el primero cada candidato fue cuestionado en su momento respecto a las problemáticas del distrito y sus propuestas, tuvieron tres minutos para responder, los oponentes un minuto y medio para réplica, mientras que el candidato en turno un minuto y medio más para contrareplica.

Otro aspecto que aprovecharon fue el hecho de que el aspirante leyó la mayor parte de sus propuestas e intervenciones, situación que aprovechó Miranda Leal para minimizar su participación. Martín López Leyva, candidato del PAIS, también le recriminó que aprobara las cuentas de Mario López Valdez.

En su defensa Valle Sandoval alegó que la candidatura la debe al esfuerzo propio, señaló también que parte de las obras de pavimentación que se han concretado en el municipio las deben a su gestión, así como la gestión para la autonomía de la UAdeO, con lo que se beneficia al los estudiantes al facilitar el acceso a la educación. Por otra parte en respuesta a lo externado por el candidato del PAIS, en torno a las cuentas públicas del ex gobernador del estado, señaló que las cuentas, sean aprobadas o no, no eximen a los exfuncionarios de sus responsabilidades.

Tema Libre. Carlos Leyva habló del progreso y desarrollo que se puede lograr. Martín de la corrupción y la necesidad de un cambio total en el sistema. Flora , abordó el hartazgo de la gente. Feliciano Valle habló del compromiso de buscar más recurso para obras y de mejor calidad.

Rebote

Flora Miranda Leal no estuvo excenta de las críticas pues Valle Sandoval le dijo que hay señalamientos en su contra por la expedición de certificados falsos de la SEP, también por aprovecharse de personas de bajos recursos con programas que realiza como gestora social. Por otra parte a Carlos Leyva le recriminó el haber pertenecido al cabildo en el periodo de Armando Leyson que es recordado como uno de los más críticos y no haber señalado en su momento las deficiencias de la gestión. También le dijo que su partido el PAS no ha respetado la autonomía de la UAS, al utilizar al personal y alumnado como estructura.

Propuestas

En el primero de los tres bloques que conformaron el ejercicio, los candidatos fueron cuestionados respecto a desde su perspectiva ¿cuál es la problemática que enfrenta el distrito que aspira representar y cuál es la alternativa de solución que ofrecería?. El primero en responder por tuno fue Carlos Leyva sostuvo que han encontrado deficiencias en servicios públicos en todas las comunidades, también desempleo y rezago en la educación. destacó que en el tema educativo presentará una iniciativa de ley que garantice la educación.

Ambiente. Los cuatro candidatos fueron respaldados por sus porras, quienes con material de propaganda, canciones y aplausos los recibieron a su llegada y al concluir su participación. Señalan que hubo algunos empujones entre la porra de Flora Miranda y Feliciano Valle Sandoval.

La remodelación de la infraestructura educativa y la calidad de la misma serán su prioridad. El segundo en turno fue el candidato del PAIS, Martín López Leyva, quien dijo que ha recorrido el distrito, coincidió en las deficiencias de servicios públicos, falta de empleos y en el sector agrícola y pesquero. Se comprometió a legislar para mejorar las condiciones.

Por su parte Flora Miranda, dijo que es inaceptable el rezago de servicios y el retroceso que hay en la calidad de vida de los guasavenses. Sostuvo que pugnará para que los impuestos que paga la población se gasten en las necesidades que la ciudadanía señale. Feliciano Valle Sandoval, fue el cuarto en participar, habló de las deficiencias que hay en serivicios, sin embargo resaltó el trabajo que han estado realizando para mejorar las condiciones de vida, en ese sentido dijo continuará su tarea.