Candidatos encienden ánimos durante debate

Guasave.- En busca de difundir las propuestas de las candidatas y candidatos a la presidencia municipal y fortalecer la democracia, ayer el grupo editorial EL DEBATE y ADN Informativo llevó a cabo el Debate de Ideas y Propuestas en el auditorio Héroes de Sinaloa.

Quienes aspiran a la alcaldía participaron con los temas de salud, servicios públicos, gasto público y educación. A cada candidata y candidato se les formuló una pregunta general sobre dichos temas, teniendo dos minutos para responder, y los demás un minuto para la réplica y contrarréplica.

Participación

A la candidata Diana Armenta Armenta, de la coalición PRI, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista, le tocó hablar sobre cómo atendería el tema de la salud, comprometiéndose a buscar la capacidad económica para equipar los dispensarios médicos, pues aún hay deficiencias debido a la falta de recursos para contratar personal. En el caso del Hospital General, dijo que buscará que tenga los elementos necesarios para poder equipar, y que funcione por fin el Hospital de la Mujer.

Jesús Rafael López Acosta, del PAN, PAS, PRD y Movimiento Ciudadano, participó con el tema de la educación, donde dijo que como maestro le ha tocado ver rezagos que se tienen que atender, y señaló que Armenta Armenta no puede presumir de apoyar la educación cuando en el año que estuvo gobernando aumentó solo en 500 el número de becas, lo cual no pinta, considerando que son alrededor de 500 comunidades y en promedio una por cada una no alcanzan.

Propuestas

Martín Gerardo Lugo Martínez, del Partido Independiente de Sinaloa, habló del tema de gasto público, tema que, dijo, “pisa muchos callos y aprieta muchas tuercas”, pues es el principal problema que vienen arrastrando los partidos políticos y exgobernantes del municipio, generado por compromisos políticos y puestos, lo que conlleva a sobrecargar la nómina con ‘aviadores’ y duplicidad de puestos, además de fomentar la corrupción.

Refirió que en el municipio se cargan cargos particulares con vales de gasolina del Ayuntamiento, lo cual no es correcto, además de que los vehículos oficiales deberán resguardarse en el Ayuntamiento. Finalmente, Aurelia Leal López, de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, expuso el tema de servicios públicos, comprometiéndose a gestionar ante el gobierno federal los recursos necesarios para atender los rezagos que prevalecen por culpa de gobiernos “ineptos” que no han sabido gestionar. Se comprometió a planear mejor las obras y que estas sean de calidad.

Acusaciones

Los ataques entre los cuatro candidatos fueron constantes, entre ellos el de Diana Armenta cuando refirió que en el tema de vivienda ella trae compromisos firmes, mientras que otros se vieron involucrados en un fraude que llegó a temas nacionales donde a la gente le cobraban por una vivienda, esto en un “gobierno desafortunado que acaba de pasar Guasave”.

A este comentario le replicó el candidato Rafael López Acosta diciéndole que ese gobierno que pasó y que dijo que dejó hundido al Ayuntamiento “resulta que hoy la está apoyando”, mostrando en ese momento una fotografía del exalcalde Armando Leyson. “¿No sería una incongruencia ahí cuando le critica y le pide el apoyo?”, le reclamó.

Zafarrancho

El momento más álgido fue cuando se les concedieron 12 minutos por parte de la moderadora, Victoria Sánchez, para que pudieran debatir entre ellos, arrebatándose la palabra mientras hablaban sobre los temas de violencia de género y déficit de agentes de la Policía y de Tránsito Municipal.

El bloque fue abierto por Jesús Rafael López Acosta, quien inició diciendo que la violencia de género no es solo contra la mujer, sino cualquier persona, y que también hay ataques a la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero, mientras que en el municipio no hay ninguna dependencia que pueda atender estos problemas. Y cuando hablaba del déficit de elementos policiales fue interrumpido por el candidato del PAIS, Martín Gerardo Lugo, quien le pidió ser original con las propuestas, pues esa es una iniciativa de él.

La mesa de discusión tomó mayor relevancia cuando las candidatas Diana Armenta Armenta y Aurelia Leal López se hicieron señalamientos cuando Leal López inició diciendo que no hay policías porque son los peor pagados. Al recalcar que del programa Fortaseg el municipio obtiene muchos millones y solo los destinan a hacer “tallercitos y cosas pequeñas”.

Luego, el candidato del PAIS y la del PRI, PVE y Panal empezaron a hablar, imponiéndose Armenta Armenta diciendo que el problema es la prevención y que los recursos que le han llegado a Guasave vía Fortaseg no han sido para “cursitos”. “Me extraña”, le reclamó a Aurelia, “porque siempre has sido defensora de la violencia de género y se aplicó un millón 600 mil pesos en el tema de prevención y en violencia de género”.

Mientras que Aurelia le contestaba que el recurso no se aplicaba en los policías, Diana le contestaba, y Aurelia le volvía a replicar.

“Fuiste trabajadora del Instituto y no le pagaste ni a las trabajadoras ni a ti”, mientras que Aurelia le volvía a contestar que ella no fue gobierno y, en cambio, ella sí. Diana le reclamó no haber tenido la valentía ni el carácter para exigirle a quien era presidente y mucho menos tendría capacidad para administrar el Ayuntamiento.

Entre ellas se arrebataban la palabra y por esta situación el candidato Rafael López Acosta solicitaba poner orden a la moderadora, pero también el candidato del PAIS levantaba la voz dando cifras de homicidios. “¿Qué significa esto?, a ver, ahí se andan echando de palabras, las cifras hablan, ya estuvo bueno de estarnos mirando la cara”, gritó.

Los asistentes aplaudieron cada ataque entre los candidatos.