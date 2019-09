Canirac pide control en entrega de permisos a informales

Guasave.- La informalidad en negocios de comida que hay en el municipio es grandísima, acusó el presidente de la Canirac Guasave, Arturo García Medina, sin embargo esto se puede ajustar y corregir desde el Ayuntamiento. Sostuvo que desde el área de Oficialía Mayor, que es donde se expiden los permisos para instalarse en la vía pública, se puede regular, solo basta que haya suficiente intención para hacerlo.

Agregó que mientras ellos son regulados y reciben inspecciones continuas por parte de la Coepris, a los informales no hay quien los regule.

Competencia desleal

Debido a las condiciones disparejas entre los gastos operativos que tienen los formales en comparación con los comerciantes que no están dentro de la normativa, los segundos se pueden dar la libertad de dar los alimentos a menor precio, por ello los formales se ven obligados a mantenerse en precios bajos aunque no sea redituable.

“Imagínate yo con todas las condiciones de mis instalaciones. Yo tengo que pagar 32 mil pesos de luz, tengo que pagar 25 mil pesos de Seguro Social, entonces aún con todos estos gastos tengo que tener el coctel a 120 pesos porque la carreta lo da a 120, entonces esto se convierte en algo muy desleal y aparte pues ellos no tienen asegurados y no hay nadie quien los rija, al menos a nosotros Coepris sí nos rige y a ellos no hay quién, están prácticamente absueltos, todo por un permiso que les generan”, externó.

Acercamiento

El líder mencionó que están a la espera de un acercamiento con el municipio para plantear la necesidad de regular la cantidad de permisos que se expiden desde Oficialía Mayor. Dijo que los informales los superan fácilmente en un 50 por ciento. “Si somos 100 los establecidos y que estamos formalmente constituidos, son fácilmente 200 los que están informales.”