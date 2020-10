Canirac pide más control en puestos de vía pública de Guasave

Guasave, Sinaloa.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Guasave, criticó una vez más que en los puestos de alimentos en la vía pública no hay quien ponga orden respecto a las medidas preventivas que se deben de tomar ante la contingencia sanitaria.

Añadió que por el contrario, los establecimientos sí tienen que invertir en garantizar una mesa segura para el comensal.

Problemática

Arturo García Medina, presidente de Canirac Guasave, señaló que las ventas han incrementado un poco, pero han tenido que mantenerse trabajando fuerte en el tema de la higiene de los establecimientos para poder darle la confianza al consumidor de que no corren riesgos al acudir a ellos.

“Ahorita la gente te exige que le des la confianza para acudir a tu negocio, hemos estado trabajando mucho ese punto en la Cámara, nuestros restaurantes son seguros, de no contagiarte dentro de ellos; nosotros como comercios establecidos estamos garantizando una mesa segura para el comensal, invertimos en lo necesario para tener todo higienizado.”

García Medina criticó que no suceda lo mismo con los puestos de comida ubicados en la vía pública y lamentó que no se tenga orden ni control al respecto, además del riesgo que eso representa.

“El problema es en puntos en donde sí se mira aglomeración porque las mesas están muy juntas, en donde las cosas se tienen sobre las mesas y nadie las higieniza después de que un comensal las usa, no hay control en eso y ahí es donde hay más riesgo; esto se da mucho en la vía pública que no utilizan los cubrebocas, no tienen gel antibacterial, son detalles que se ven a diario pero al final de cuentas no hay quién controle eso ni se pone orden.”

El presidente de Canirac añadió que el hecho de que haya algunos puntos en los que no se cumplen con las medidas sanitarias más básicas les pega en el sentido de que la ciudadanía suele generalizar los malos comentarios, sin embargo aseguró que el cambio es muy notorio al ingresar a uno de los comercios establecidos.

“Nos pega en el sentido del comentario, porque generalizan que todos los restaurantes del municipio, pero cuando entran a nuestros negocios se pueden dar cuenta que sanitizamos las mesas y sillas entre un comensal y otro, todo el personal usa cubrebocas, tomamos la temperatura al ingresar y aplicamos gel antibacterial.”