Carrera en tacones tiene triunfadora

Guasave, Sinaloa.- Una mañana dinámica pero sobre todo diferente se vivió ayer en Guasave al realizarse por primera vez en Sinaloa la carrera en tacones entre mujeres que pese a que la medida estándar era zapatos con tacón número 9, por decisión propia decidieron usar más alto, como fue el caso de Carmen Beatriz Castro Leal, de La Entrada, ganadora del primer lugar de la Gran Carrera en Tacones, concurso organizado en la calle Álvaro Obregón, entre las avenidas Juan Carrasco y Zaragoza, quien estrenará sala y recámara nueva con un valor de 15 mil pesos en Mueblería Simental.

Luis Millán, gerente comercial, junto a las 25 participantes.

Participación

El segundo lugar lo obtuvo Alondra Ornelas, proveniente del ejido Batamote, quien previendo un accidente tomó sus precauciones y recurrió a vendarse los pies junto con los zapatos de tacón, aunque ganar le resultó fácil y ahora dispone de 7 mil 500 pesos que podrá canjear en tiendas D’Class, Alejandra Chenson, Zapatería STEP y establecimientos de cosméticos La Pitaya.

Previo a la final se realizaron cinco rondas de carreras.

Virgen leyva, una de las concursantes, se colocó vendas.

Mecánica del evento

La carrera se realizó por etapas en las cuales las participantes corrieron cinco heads eliminatorios para seleccionar a las participantes que avanzarían a la gran final.

Esfuerzo

Fernanda Carvajal, proveniente de Culiacán pero originaria de Guasave, obtuvo el tercer lugar y regresó a la capital del estado con un premio de 3 mil pesos canjeables con los patrocinadores ya mencionados. Entre las participantes cuatro de ellas tuvieron algún contratiempo pero con los aplausos del público retomaron su camino.

Docenas de espectadores se reunieron por la calle Obregón.

“Yo vine a divertirme y ganar”

Calzando zapatos con tacón No. 15, colo rojo, que compró hace cinco años para una ocasión especial, subió al estrado Carmen Beatriz Castro Leal, ganadora del primer lugar de la Gran Carrera en Tacones realizada ayer y por primera vez en Guasave y el estado de Sinaloa. La futura ingeniera ambiental, de 22 años, originaria de la comunidad La Entrada pero desde hace dos años radica en Guasave, llegó puntual al evento efectuado en la calle Álvaro Obregón, frente al Mercado Municipal.

“Sí confiaba que podía ganar, me daba poco miedo poder caerme, pero yo vine a divertirme y así fue. Motivada por su mamá Carmen Leal, la joven universitaria se animó a participar y segura de su habilidad al ser una chica que le gusta mantenerse físicamente activa y con destrezas para caminar en tacones, expresó: “Mamá, tú si no quieres no corras pero yo la voy a ganar.”

Después de eliminar a cinco competidoras pasó a la final y junto a Yeni Sandoval, Adela Aidé Acosta Sánchez, Alondra Ornelas y Fernanda Carvajal, se disputaron el primer lugar, y entre el calor y la euforia y una reñida carrera muy femenina logró ser la primera en pasar la meta. Al finalizar la competencia y asegurando los 15 mil pesos en premios la ganadora dijo que jamás le dio pena, sino al contrario. “Es una carrera que fomenta la sana convivencia, hay muchos deportes más extremos y aunque esta carrera aún no lo es, es una oportunidad para que participemos las mujeres”.