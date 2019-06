Caso de exgerentes de Jumapag, en manos de los tribunales

Guasave, Sinaloa.- Ante el resolutivo emitido por la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el que se ordena a tres exgerentes de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) regresar más de 6 millones de pesos, el síndico procurador del municipio señaló que están siguiendo con detenimiento el curso del proceso, pues se tiene el conocimiento de que los imputados están amparados.

Por su parte, la alcaldesa Aurelia Leal López exhortó a los tres exfuncionarios de Jumapag a cumplir con el dictamen de la ASE y aseguró que ya es tiempo de que se haga cumplir la ley.

En proceso

Efraín Zavala Espinoza, síndico procurador, informó que fueron ellos quienes destrabaron el expediente para que se realizaran las investigaciones correspondientes que finalizaron en el resolutivo emitido por la ASE en el mes de enero.

Como síndico procurador nosotros destrabamos el expediente, lo turnamos al jurídico de la Junta Municipal de Agua Potable porque ellos tienen su propio jurídico, él lo pasó a la ASE para su investigación y ahí están los resultados ya”.

Zavala Espinoza señaló que, hasta lo que tiene entendido, Sergio Bojórquez, Emilio Menchaca y Jesús López se ampararon y el caso está en los tribunales.

“Eso está en investigación todavía, en litigio en los tribunales y está en proceso; la ASE dio su fallo y tienen que resarcir este dinero, pero ahora ya depende de lo que resulte en los tribunales porque yo tengo entendido que sí están amparados y por eso se está en este proceso”.

El síndico procurador enfatizó que aunque ya se ha requerido que exfuncionarios regresen recursos, es la primera vez que el monto es tan elevado.

“Nosotros hemos ya mandado llamar a exfuncionarios a audiencias y sí hay otras personas a las que se les ha requerido menos cantidades, que no hacen mucho ruido, pero en este tipo de casos sí es el primero y vamos a seguir investigando y vamos a seguir sacando todo en claro, nada fuera de la ley, ni nadie por encima de la ley”.

Exhorto

La presidenta municipal Aurelia Leal López señaló que la ley es muy clara y si la Auditoría Superior del Estado está pidiendo acciones resarcitorias, los imputados deben cumplir y pagar.

Añadió, además, que se debería de aplicar con todos aquellos que hayan realizado algo indebido durante la función pública.

“Si la misma ASE lo está haciendo, no hay vuelta de hoja, se tiene que dar y tiene que haber obligaciones para aquellas personas que hicieron algo indebido y que no nada más sea con esto, sino con todas las acciones que se han venido generando. Ya es hora de que se aplique el derecho y que exista justicia para la administración pública y para los guasavenses”.

Leal López aclaró que por tratarse de una paramunicipal se ha mantenido al margen, pero exhortó a los tres exfuncionarios a cumplir con las responsabilidades emitidas.

“Me he querido mantener al margen por ser una paramunicipal, pero sí te digo, ante acciones indebidas se tienen que dar acciones resarcitorias, que cuando la ley emite un dictamen de este tipo se tiene que proceder y los estamos exhortando para que cumplan con lo que la ley marca y pues creo que hicieron uso de algunos recursos jurídicos que todavía la resolución no está firme y que por eso no lo han hecho, pero una vez que se dé eso vamos a esperar la justicia para que sean ellos quienes den el último dictamen”.