Casos de suicidio deben encender focos de alerta de dependencias

Guasave, Sinaloa.- Por distintos factores como son los problemas familiares, influencia de los amigos, bajo nivel educativo y problemas de salud mental, los casos de depresión y en el peor de los casos los suicidios han ido ganando terreno sin que ninguna dependencia de gobierno pueda imponer un control.

Germán León Gerrero, re-presentante de la Unidad Médica Centro de Atención Primaria en Adicciones en Guasave, mencionó que además de dichas variables se suma que la cercanía de las festividades de fin de año aceleran la depresión porque las personas no ven motivo de celebración.

Problema

“La personalidad se desborda hacia un polo, hacia las festividades exageradas porque también es un problema que se consume mucho alcohol o a la depresión de sentirse solos, aislados y abandonados sin ningún recurso, menos económico, y es muy fácil encontrar la puerta falsa como es el suicidio, pero se suman todas las variables y eso sí es alarmante”.

Dijo que no existe ningún modelo internacional, nacional ni estatal, mucho menos municipal para tratar con efectividad estos problemas mentales y que en el país ya deberían prender los focos amarillos de alerta porque se ha estado elevando mucho el número de suicidios, sobre todo en jóvenes.

Estrategia

Opinó que mientras se siga atacando el asunto de las adicciones en el tema de las sustancias no se van a ver resultados, ya que lo importante sería hacer un estudio y empezar a proyectar programas acordes a estas cuatro variables.

“Faltan políticas de cualquier nivel de gobierno que elabore un proyecto serio, científico, y preparar a las personas trabajando porque incluso las familias no pueden ya, no encontramos ese reflejo con los hijos que se encontraba antes para hacer caso, para ser ejemplo y para procurar una salud mental”, expuso. Añadió que a esta situación se suma que ahora los niños de 8 años se comportan como uno de 12 o 14 y los padres no saben cómo controlarlos mientras se aprecia que los modelos educativos están desfasados.