Celebra la líder del Satag en Guasave que se les dé certeza jurídica

Guasave, Sinaloa.- Tras la victoria del Sindicato Autónomo de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave (Satag) al validar su registro el juez Quinto de Distrito con sede en Los Mochis, la secretaria general de esa agrupación celebró que el sindicato se encuentre ya legalmente constituido.

Célica Berenice Gaxiola Castro señaló que se encuentran muy contentos por haber obtenido el triunfo como Satag ante el juicio de amparo que promovió el líder del otro sindicato.

“El juez dictó que no se encontró ninguna afectación jurídica de nosotros hacia el Stashag, por lo cual nos les concedió el amparo y como resultado se aprobó la autonomía de nuestra agrupación”, resaltó.

Señaló que en dado caso de que los trabajadores del otro sindicato quieran formar parte del Satag, serían bienvenidos, pues esta resolución les da la certeza de que ellos pueden venir al nuevo sindicato sin ningún temor de perder lo que ya tienen ganado como empleados.

“En el mes de diciembre el sindicato del Stashag interpuso un juicio de amparo ante el Tribunal Municipal para echar abajo nuestro registro como nuevo sindicato, nosotros metimos nuestras pruebas, igual ellos metieron sus pruebas, tuvimos la audiencia constitucional y el día 31 de mayo el juez dictó lo que en la sentencia nos dice que no procede el juicio de amparo porque no existe un interés jurídico por parte del grupo que lidera Alejandro Pimentel, ellos no demostraron la afectación, ellos no formaban parte del juicio en un principio, no mostraron la afectación”, insistió Gaxiola Castro.

Por su parte, el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento señaló que se encuentra muy inconforme por el fallo del juez, y aunque según él no les afecta en nada, hace hincapié en que las cosas no marchan de manera correcta.

Pimentel Medina dice que solicitarán se haga una revisión de fondo en el Colegiado de Mazatlán como estrategia para tener un avance.

“Eso no termina aquí, esto apenas empieza, sabemos que es un sindicato que no tiene una base firme, no hubo una revisión a fondo, pues supimos por ahí que hay algunas amistades que hacen que lo nuestro quede atorado y lo de ellos siga avanzando”, señaló el líder sindical.