Celebran entregando equipo de movilidad a discapacitados en Guasave

Guasave.- Aunque por la pandemia no se realizó la tradicional marcha de concienciación, se hizo el llamado a la inclusión y también al respeto hacia las personas con discapacidad.

Eliezer Leal López, presidenta de DIF Guasave, explicó que es importante no solo conmemorar este día, sino todos. “Hay que festejar todos los días, porque todos somos iguales y la capacidad no es una enfermedad, es una condición y no se busca la cura, se busca la inclusión”.

Por su parte, el coordinador del departamento de Inclusión de DIF, Juan Manuel Agramón, enfatizó en la importancia de tener dicho departamento, desde el cual no se ha dejado de trabajar para beneficio de las personas con discapacidad y en condiciones vulnerables en el municipio.

“No hemos dejado de trabajar desde que se formó este departamento y les quiero pedir a ustedes que nunca se rindan, hay que luchar por nosotros mismos y ayudar al que tenemos a un lado, porque la discapacidad es decir ‘yo puedo’, ‘yo quiero’ y ‘yo lo hago’.

Entrega de equipo

El secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas, en representación de la alcaldesa Aurelia Leal, hizo entrega del equipo a las personas beneficiadas, añadiendo que esta administración se ha caracterizado por la inclusión y por brindarles la mejor atención a las personas con discapacidad.

Se entregaron siete sillas donadas por el Gobierno del Estado, 10 más aportadas por la presidenta municipal, además de una andadera y tres pares de muletas; el departamento de Inclusión también entregó cuatro sillas, una andadera y unas muletas, restauradas por el mismo personal.

El llamado

Juan Manuel Agramón hizo el llamado a la ciudadanía a solidarizarse en el tema de la inclusión y la movilidad, así como a donar sus sillas de ruedas viejas o en desuso, pues ellos se encargan de rehabilitarlas o bien, sacan de ahí bastones, con los que se benefician a más personas que no están en condiciones de adquirirlos.