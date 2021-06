Celebraron el Día Mundial de la Bicicleta en Guasave para proteger al medio ambiente

Guasave, Sinaloa.- El Día Mundial de la Bicicleta fue establecido por la ONU con la finalidad de recordarle a los ciudadanos el proteger al medio ambiente y así evitar contaminar con medios de transporte que su herramienta vital es el petróleo.

El director de Ecología y Medio Ambiente en Guasave comentó que es muy importante cuidar el poco oxígeno limpio que tenemos, usando un transporte ecológico como la bicicleta, la cual no contamina en lo absoluto al medio ambiente, ya que no se quema gasolina y no se produce humo, por lo cual es una de las ventajas que tiene, es por eso que no afecta la capa de ozono, como otros transportes.

Melquiades Ahumada Leal aseguró que si todos los guasavenses utilizaran una bicicleta como medio de transporte, el ambiente estuviera más limpio, se respiraría un oxígeno más puro, y promovería que la vida de los seres humanos fuera más larga.

“Necesitamos que utilicen medios de transporte que no contaminen, que no produzcan humo ni utilicen tanto combustible, tenemos que proteger el medio ambiente, el poco oxígeno que nos queda limpio y reforestar, por eso nos estamos preparando para plantar 500 álamos en el río Sinaloa”, finalizó el funcionario.

