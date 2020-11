Cerrarán año con inversión económica de $280 millones en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Aunque se tuvo una afectación porque no se pudo superar la inversión económica del año pasado, el director de Desarrollo Económico en el municipio calificó como bueno el 2020 en cuanto a inversión que se tuvo este año para la generación de nuevas empresas.

Benjamín Ahumada López reconoció que hubo muchas empresas afectadas económicamente, registrándose el cierre de algunas, como tres restaurantes, pero que en el tema de llegada de nuevas empresas a Guasave no le fue tan mal.

Datos

Mencionó que se tiene contabilizado una inversión de casi 200 millones de pesos en inversión privada, pero que no se tomaron en cuenta otras inversiones como los 100 millones de pesos que se proyectaron en la construcción de un nuevo hospital.

“A pesar de la pandemia hubo 30 casos de nuevas empresas de construcción, porque hay otras nuevas empresas que se aperturan que rentan algún local. Las estadísticas que nosotros llevamos en la mesa dictaminadora de empresas fueron 30 nuevos casos”, expuso el funcionario municipal.

Cerramos con una muy buena inversión a pesar de la pandemia aquí en Guasave, pero sí sabemos que hubo muchos giros que están muy golpeados todavía.”

Disminución

Detalló que en comparación con la cifra que se logró el año pasado de alrededor de 300 millones de pesos en inversión privada, este año no les fue tan mal, aunque se aprecia una disminución de casi 20 millones de pesos.

“Nosotros estamos cerrando con esa inversión, (del hospital) que ya se colocó la primera piedra y estamos pensando cerrar el año con más de 280 millones de pesos que es muy similar al primer año, que fueron 300 millones de pesos, prácticamente no ha ido mal en ese giro, pero eso no quiere decir que la economía no esté bien, al contrario, porque sí hay muchos giros que fueron golpeados por la pandemia y fue general eso”, aseguró.