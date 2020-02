Certificado cada dos meses a discapacitados

Guasave, Sinaloa.- La entrega de apoyos a grupos vulnerables, como discapacitados, está obligando a que estos tengan que llevar cada dos meses un certificado en el que se indique su estado de salud, lo cual ha sido considerado una acción inconsciente y falta de respeto por su situación.

Jesús Antonio López Rodríguez, director del Hospital General, mencionó que a diario han estado expidiendo hasta más de 50 certificados médicos, y que entre ellos van muchos que no les corresponde expedir, pues se trata de derechohabientes del IMSS y del Issste, ya que en sus unidades médicas se han negado a entregárselos.

“La cuarta transformación le está dando un recurso económico a la gente discapacitada. A mí me parece extraordinario que la ayuden, pero hay recordarles a los de la cuarta transformación que la discapacidad progresiva no se va a resolver en dos meses. Hay gente que hace dos meses ya le hicimos nosotros un certificado de discapacidad, algunas veces les hicieron constancia de discapacidad y hoy quieren que diga ‘certificado de discapacidad’”, explicó.

Me parece a mí que hay que tener respeto por los discapacitados y no podemos traerlos cada dos meses y batallando por ese certificado de discapacidad; pero además, nosotros como Hospital General, tenemos la obligación de atender a los trabajadores que no tengan derechohabiencia laboral, que no tengan IMSS, que no tengan Issste y en esas instituciones no les están haciendo el certificado de discapacidad”.