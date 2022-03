Cesa gobierno sin justificación aparente a directora de Turismo en Guasave, Sinaloa

Guasave.- El oficial mayor elaboró desde ayer, pero apenas se lo entregó hoy el oficio donde se despide a la directora de Turismo, Karen Gámez Valenzuela, por una supuesta reorganización que están haciendo en el área que ella encabeza, lo cual le parece muy extraño, ya que tiene un contrato que firmó apenas el mes pasado por un año.

Señaló que le extraña el oficio que le llegó el día de hoy, ya que venía con fecha de ayer, y ese día ella asistió a laborar con normalidad, pero ayer atendió al director de Turismo en la Zona Norte, Domingo Vázquez, para hacer con él un recorrido por diversas zonas del municipio y tal parece que eso no le pareció a las autoridades.

“Él vino no a visitarme a mí, vino a visitar la Dirección de Turismo, ya que él es el más interesado en el desarrollo turístico de esta región, pero parece que a algunos no les pareció”, expresó.

Atención

Manifestó que el funcionario estatal le dijo que traía un mensaje sobre instrucciones del gobernador, las cuales son atender todos los municipios, y no solamente enfocarse en Mazatlán, y es lo que él ha andado haciendo.

Aseguró que ella continuará laborando con normalidad, ya que tiene un nombramiento firmado por el presidente municipal, y hasta que él personalmente no le diga que está dada de baja, ella continuará presentándose, ya que él la integró a su equipo.

Aseveró que el documento que recibió señalaba que su cese iba avalado por parte del oficial mayor, Juan de Anda Mata.

Expresó que ella se ha dedicado a trabajar y tiene de prueba a los sectores pertenecientes al turismo, como el hotelero, restaurantero, taxistas y ha estado trabajando a la par con otras áreas del Ayuntamiento, como Obras y Servicios Públicos, Protección Civil y Seguridad Pública.

Declaró que ha estado trabajando de una manera favorable y correcta, por lo que no cree que la justificación de su despido sea por no tener resultados.

“Porqué hasta hoy me trajeron el oficio, si tiene fecha de ayer, y yo me presenté a trabajar ayer y no vinieron a buscarme”, detalló.

Gámez Valenzuela dijo que es extraño el que le presentaran el documento de su cese el día 3 y no en cierre de quincena, a pesar de que hay un contrato firmado y un nombramiento.

Justificación

El oficial mayor, Juan Luis de Anda Mata, mencionó que el despido de la directora de Turismo fue porque no se le conocía su plan de trabajo y el despido fue por cuestiones administrativas.

Señaló que él no estaba enterado de la visita del director de Turismo en la Zona Norte, a pesar de que Domingo Vázquez también se reunió con el secretario del Ayuntamiento y la directora de Desarrollo Económico.

Externó que así como el despido de la directora de Turismo, se podrían presentar más ceses, y que nadie está exento de ello.

Aseguró que la salida de Karen Gámez ya se tenía contemplada, al igual que se tiene en la mira a otros.

“Ya han habido rescisiones de contratos y como ese, ya van varios”, finalizó el funcionario municipal.