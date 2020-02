Chinchillas denuncia que no hay piso parejo en elección del STASE

Guasave, Sinaloa.- Juan Gabriel Chinchillas Elizalde, candidato de la planilla amarilla, quien por segunda ocacion aspira la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, denunció que hay desigualdad en la contienda al haber entre las siete planillas registradas unas que manejan estructura sindical y otros no, como es su caso, pero eso no ha sido impedimento para que la gente se le sume.

Durante su visita hoy a la Unidad Administrativa en Guasave, llamó a favorecerlo con el voto este próximo 22 de abril en el norte, el 23 en el sur y el 24 en Culiacán.

“Está tranquilo el proceso, pero no hay igualdad de condiciones, se acaban de otorgar 10 permisos por cada planilla cuando somos 29 integrantes por planilla. Yo creo que esa es una obligación de nuestro secretario general el gestionar ante el ejecutivo y secretario general de gobierno, que se aprueben los 29 permisos”, detalló.

Declaró que de ser favorecido, una vez tome protesta el 2 de mayo, va ha dejar un convenio establecido y firmado para que en el 2023, quienes estén contendiendo para la renovación del comité ejecutivo, tengan la seguridad de cuando estén en el proceso, tengan un respaldo.

Sobre que se le ha ligado con Armando Heráldez, a quien se le expulsó del sindicato en el 2018, negó que estén apoyando detrás de la planilla que representa.

"Armando Heráldez no está detrás de la planilla, no está detrás de Juan Gabriel Chinchillas. Fuimos compañeros de trabajo, el fue mi jefe como secretario general, lo fue Gabriel Ballardo en su momento también, pero eso no me lleva a que yo tenga el mismo modo de trabajo, yo tengo mi criterio, mis formas diferentes de trabajar y la gente ya me conoce, por eso es que estoy parado de nuevo hablándole a la gente", declaró el aspirante a líder del STASE.

El candidato, con 20 años de servicio, adscrito a la Dirección de Recaudación de Rentas, especificó que entre sus propuestas está el darle solución a los trabajadores en el tema de la vivienda.