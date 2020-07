Choferes no han negado servicio a usuarios sin cubrebocas en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Concesionarios y choferes del transporte público urbano en Guasave no han estado exigiendo pero sí recomendando el uso de cubrebocas para abordar las unidades.

Feliciano Valle Sandoval, director de Vialidad y Transportes en el estado, señaló que a diferencia de otras zonas en el municipio se ha acordado la admisión de pasajeros aunque se les ha tratado de sensibilizar sobre la necesidad de que lo porten al estar transportándose con otras personas.

“Nosotros estamos recomendando la utilización del cubrebocas, siempre hemos estado buscando que se utilice y hasta ahorita es una recomendación del Consejo Estatal de Salud que se ha estado comendando y bueno pues estamos muy al pendiente de tratar de sensibilizar a todos los usuarios para que se cumpla al momento de utilizar el servicio público, usar el cubrebocas”, expuso.

En todo el estado, desde que inició la pandemia del Covid, han sido alrededor de 18 los choferes de transporte urbano que se han contagiado, aunque no precisó cuántos son de esta región.

“Sin duda alguna en todo el estado ha habido situaciones de resistencia por parte de los usuarios, en algunos de los casos, no hay que dejar de lado que no es un tema generalizado, hay una gran cantidad de usuarios que están sensibilizados con el tema, que desde que llegan ya portan su cubrebocas, siempre buscando las medidas preventivas”, expresó.

Pero no debemos dejar de lado que hay personas que no comulgan con este tipo de acciones y al final de cuentas viene a traernos problemas, incluso hemos estado haciendo un llamado a todos los usuarios, a los propios conductores porque al final de cuentas se habla de que es obligatorio o no es obligatorio y lo importante aquí es que es necesario.”