Chuy López ya fue diputado federal y no cumplió: Rosario Antonio Ramírez

Sinaloa.- Rosario Antonio Ramírez, candidato del partido Encuentro solidario mencionó que el candidato Chuy López ya fue diputado federal y no le cumplió a los elementos de seguridad de Guasave.

"Ya no más mentiras a los agentes de tránsito no les vamos echar mentiras. Conmigo no van a batallar, cuando lleguemos a la administración va a ser muy diferentes", dijo el candidato Ramírez.

Aseveró que ha sido testigo de las necesidades del personal de tránsito y la policía municipal en Guasave.

Por lo anterior, aseguró que cambiará las condiciones de los agentes, de ganar la presidencia municipal.