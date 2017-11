Cierra hoy el registro al Proagro Productivo

Guasave, Sinaloa.- La última prórroga que se expidió a los productores para que acudieran a registrar sus predios al programa Proagro Productivo se cierra hoy, externó Jesús Ramón Rocha Agramón, jefe del Distrito de Desarrollo Rural 134.

El titular reconoció que durante este mes que se extendió el registro fue muy bajo el índice de agricultores que se acercaron para regular su situación.

Estadísticas

“El avance de los registros en el caso del ciclo otoño-invierno del 2016-2017, del padrón que tenemos nosotros de registro en este ciclo, hay 8 mil 699 productores, de estos so-lamente se han presentado 7 mil 872, que representan el 90.5 por ciento de estos. Notamos que hay un 9.5 por ciento pendiente, que no se presentó a registrar y eso se traduce en 827 productores que no han venido. Lo interesante aquí es que esos comprenden una superficie de 25 mil 367 hectáreas, es más o menos de acuerdo al padrón que tenemos y al registro de 145 mil hectáreas que comprenden esos 8 mil 699 productores solamente 120 mil 156 hemos registrado, o sea el 82.5 por ciento, el resto que son 25 mil 367 hectáreas no se han registrado y tienen ya prácticamente un día para hacerlo.”

Rocha Agramón agregó que en el caso del ciclo primavera-verano la situación es muy similar.

“De primavera-verano la ventanilla también se va a cerrar el día 30 y notamos que del registro del padrón que tenemos nosotros en ese ciclo, hay 5 mil 768 productores que comprenden una superficie de 55 mil 138 hectáreas, de estos solamente 5 mil 402 se han registrado, los 366 no se han presentado y eso representa el 6.35 por ciento del padrón. En lo que tienen que ver con la superficie de 5 mil 768 hectáreas ya tenemos registradas 45 mil 300, eso es el 82 por ciento de la superficie que tenemos en el padrón de registro, hay 9 mil 833 hectáreas sin registrar, que representa alrededor del 18 por ciento.”

Importancia

El funcionario destacó que aunque son pocos productores los que no se han registrado, en la superficie que siembran radica la importancia de la falta de registro. Aseguró que esta vez no habrá más prórrogas, pues el programa está vigente desde enero. De igual forma indicó que aunque el recurso sea poco, 180 pesos por hectárea, este es un requisito para asegurar los cultivos y para comercializar las cosechas.