Cierran el IMSS de Sinaloa de Leyva; exigen su reapertura inmediata

Guasave, Sinaloa.- Desde el jueves pasado las instalaciones que fungen como clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa de Leyva permanecen cerradas, dejando sin atención a miles de derechohabientes.

Los afectados exigen que se reaperture el consultorio de manera urgente, pues muchos no pueden trasladarse a Bamoa o hasta Guasave.

Exigencia

José Luis Véliz Fonseca, profesor y derechohabiente del IMSS de Sinaloa de Leyva, indicó que el consultorio tenía más de 20 años funcionando, pero desde la semana pasada y sin previo aviso cerró sus puertas y hasta el momento siguen sin atención y sin respuestas de las autoridades.

Véliz Fonseca lamentó que esté sucediendo esta situación pues están afectando a miles de afiliados, principalmente a adultos mayores, jubilados y pensionados, que en su mayoría requieren de seguimiento médico y tratamientos de por vida.

“En lo que respecta a pensionados, son alrededor de 2 mil 500, pero también tenemos mucha población estudiantil que tienen seguro facultativo y son más de 3 mil alumnos con Seguro Social que se atienden aquí, en total serán como casi 6 mil derechohabientes los afectados y nadie nos dice nada.”

El denunciante señaló que si bien es cierto que no se les está negando el servicio porque los están mandando a Estación Bamoa, el trasladarse implica un gasto fuerte para los sinaloítas que no tienen carro.

“Para ir hasta allá, para las personas que no tienen carro, implica un gasto enorme porque no hay ruta hasta las 8 de la mañana y para que te atiendan tienes que madrugar, así que uno se tiene que ir en taxi y eso representa un fuerte gasto.”

El maestro jubilado resaltó que lo único que exigen, y con justo derecho, es que se reabra el consultorio, recalcando que se trata de una cabecera municipal, no de alguna comunidad lejana.

“No puede ser posible que un servicio tan básico no se tenga en un municipio, porque estamos en la cabecera municipal y pues no queremos que vayamos para atrás en vez de hacia adelante... Me dijeron que de dónde sacábamos que estaba cerrado, que no era verdad, pero aquí estamos y evidentemente no hay atención y el consultorio está cerrado.”

Expuso que se les dijo que el cierre era porque el doctor y la enfermera se encontraban de vacaciones, pero los vecinos lograron saber que al médico se le asignó en Bamoa y a la enfermera en Guasave.

Sin medicamento

Por su parte, Salvador Arredondo Bernal, profesor jubilado y derechohabiente del IMSS, señaló que él es diabético e hipertenso y requiere de medicamento mensual, además de revisiones médicas, atención que ya no está recibiendo, pese a ser necesaria para su salud.

Manifestó que es urgente que se solucione el problema, obviamente a favor de la población que tiene derecho al servicio, por lo que pidió que se reabra el consultorio de manera urgente, pues ni siquiera se les notificó sobre el cierre, ni a dónde deberá dirigirse para solicitar su medicamento mensual.

“Yo tengo diabetes e hipertensión, y vine y pues resulta que está cerrado, que no hay doctor ni enfermera, entonces no tengo mi medicina. No nos han dicho nada, a dónde nos vamos a dirigir.”

Arredondo Bernal enfatizó que es injusto que todavía personas de la tercera edad, de comunidades lejanas, sigan acudiendo desde las 5 de la mañana, esperando que abran y se les atienda, pues no se les informó sobre el cierre del consultorio.