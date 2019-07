Circuito Regional de Justicia depende de la infraestructura

Guasave, Sinaloa.- La alcaldesa Aurelia Leal López sostuvo una reunión con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia para exponerle la necesidad que se tiene de regresar los órganos de justicia al municipio.

Tras el encuentro, el magistrado presidente informó que están en la espera de que exista la infraestructura para que se emita el acuerdo de la creación del Circuito Regional de Justicia en Guasave.

Avance

Aurelia Leal López sostuvo un encuentro con Enrique Inzunza Cázarez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, para hablar sobre la importancia de que a Guasave regrese el Centro de Justicia Penal y poder así darle certidumbre a la ciudadanía que se siente desprotegida desde que se llevaron dichas instituciones a la zona de Angostura.

A la reunión, la alcaldesa acudió acompañada por la diputada Graciela Domínguez, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, y dos regidoras del municipio.

Tras la exposición de motivos, el magistrado presidente informó que están en la espera de que exista la infraestructura para que el Tribunal emita el acuerdo de creación del Circuito Regional de Justicia en Guasave.

Unión

Por su parte, el diputado Eleno Flores Gámez enfatizó que no debería de haber ninguna excusa para que dicho centro llegue al municipio y recalcó que de no traerse el Centro de Justicia Penal hoy, no será nunca.

Destacó que con la diputada Flora Miranda, quien por su parte también entró en la exigencia y lucha por el regreso de los órganos de justicia a Guasave, ya ha tenido acercamientos para trabajar de la mano por el mismo fin.

“Con nuestra diputada Flora Miranda vamos platicando, nos vamos amasando uno al otro y estoy seguro que nos vamos a agarrar de la mano junto con la diputada del PRI, junto con la diputada compartida de Sinaloa y junto con la diputada del municipio de Ahome, más la fuerza de la presidenta municipal y no hay una excusa del por qué no regrese el centro de justicia a Guasave, no tenemos perdón de Dios si en esta no nos lo traemos, si no es hoy no va a ser nunca, eso me queda muy claro.”

Abogados

Abel Meza Sandoval, expresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, se refirió al Centro de Justicia como el anhelo más caro que tienen los litigantes y aseveró que ya no quieren más promesas incumplidas, sino realidades tangibles y resaltó la urgencia de que se concrete dicho centro, pues no puede ser que los guasavenses tengan que acudir hasta Angostura en busca de justicia.

Miguel Cárdenas, presidente del Colegio de Abogados Raúl Cervantes Ahumada, señaló que con la reunión sostenida entre la alcaldesa y el magistrado presidente, se percibe que el Centro de Justicia será una realidad a la brevedad posible.