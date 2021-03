Ciudadana se queja por falta de cuidado al conducir por la calle Cuauhtémoc

Guasave, Sinaloa.- Una ciudadana, de nombre Abigail García, se quejó ante este medio por la nueva modalidad de la calle Cuauhtémoc en Guasave, ya que el miércoles pasado por la tarde transitaba en su vehículo con normalidad por dicha vialidad, y estuvo a punto de colisionarse con otra unidad que no hizo alto.

Fue en el cruce de la calle Cuauhtémoc y avenida Francisco I. Madero, cuando según la denunciante una automovilista no respetó el alto, y como viajaba a gran velocidad e ingiriendo bebidas alcohólicas, cerca estuvo de impactarla, pero su hija, que iba de copiloto, la alertó del peligro.

Es una impotencia muy grande la que me dio al ver que hay gente que no anda con cuidado, traía a mi hija de copiloto, y si ella no se da cuenta del auto que venía a exceso de velocidad, le hu-biera tocado a ella el golpe directo, porque no habría alcanzado a esquivarlo. Corrimos con mucha suerte”, reconoció.