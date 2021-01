Ciudadanía de Guasave señala falta de ‘mano dura’ en medidas ante Covid-19

Guasave, Sinaloa.- Las recientes modificaciones en las medidas que se están implementando de parte del gobierno municipal de Guasave contra el Covid-19, generaron opiniones encontradas entre la ciudadanía, coincidiendo la mayoría en que aún no es tiempo para reactivar algunos espacios y establecimientos por la gran cantidad de personas que siguen perdiendo la vida a causa del virus.

Señalaron que hacen falta acciones más fuertes y sanciones para quienes no cumplan con la aplicación de las medidas sanitarias.

De las 10 personas a las que se les cuestionó sobre las nuevas medidas tomadas por los consejos de Salud, 8 indicaron no estar de acuerdo en la reapertura de bares, cantinas, de la playa, espacios públicos y con la reactivación de las fiestas. Una se mostró a favor y otra más dijo tener opiniones encontradas al respecto.

Michael Villa señaló no estar de acuerdo pues todavía se está viendo reflejado en las estadísticas el relajamiento social que hubo en diciembre y recalcó que lo peor es que no se cumplen con los protocolos sanitarios.

Lo veo muy mal, no aprendimos de lo que pasó en diciembre y que sigue pasando, de los negocios veo que cada quien ve cómo sostenerlos y es comprensible, pero no estoy de acuerdo con playas, ni bares, a menos de que lleven su estricto control de sana distancia y de la gente que entra, pero no se cumplen esos protocolos y se están viendo reflejadas las consecuencias.”