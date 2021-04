Ciudadano de Guasave es timado con tarjeta bancaria y no le resuelve nada

Guasave, Sinaloa.- El ciudadano de Guasave, Epifanio Valenzuela Morales pide que se le haga justicia, ya que señala que antes de Semana Santa fue en un día inhábil a retirar su dinero en un cajero del banco, y le pidió ayuda al guardia que se encontraba trabajando en ese momento, quien al final supuestamente lo terminó timando.

“Le pedí ayuda y me dijo que aplastara botones aquí y allá, pero él estaba detrás de mí, y cuando puse el número del NIP, él estaba atento y salió que decía tarjeta inactiva, entonces me la dio y me recomendó que asistiera otro día al banco, y así lo hice, pero me informaron que me habían cambiado la tarjeta y solo el guardia la tuvo en sus manos”, resaltó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El afectado comentó que tras enterarse de que le cambiaron la tarjeta, también le dijeron que le retiraron todo el dinero que tenía, por lo que puso una denuncia ante la Fiscalía, pero le dieron puras largas.

También le señalaron que su caso ya estaba en el Ministerio, y habló con el agente encargado de su caso, quien solo le pidió el número telefónico, quedando en hablarle, pero ya no pasó nada.

“Ya van dos semanas y no me han hablado, yo solo quiero justicia y que me devuelvan mi dinero”, externó Valenzuela Morales.

Leer más: Las palabras más usadas en el debate por la gubernatura de Sinaloa

De igual manera comentó que fue al banco a cambiar el NIP en tres ocasiones, y le siguen asignando el mismo de la tarjeta que le robaron.