Ciudadano señala irregularidad en claves catastrales en Guasave

Guasave, Sinloa.- Ariel Romero, un ciudadano guasavense, señaló que al momento de querer ponerse al corriente con el pago del predial de un solar ubicado en la colonia Constelación que es de su propiedad, pero permanece a nombre de su cuñado, se encontró con que su clave catastral le pertenecía a otra persona.

Añadió que dicho predio tiene en su familia más de 30 años y teme que se quiera favorecer a terceras personas despojándolo de su terreno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Denuncia

El afectado informó que el predio de la colonia Constelación está a nombre de su cuñado Carlos Becerra Camorlinga y la clave catastral es 005-000-009-012-007-001, sin embargo, al intentar ponerse al corriente con el pago del impuesto predial le informaron que esa clave estaba a nombre de una mujer.

“Tengo un solar en la colonia Constelación desde hace muchos años. En el 2019 me llegó un requerimiento del predial por el adeudo pues, y resulta que quise actualizar el pago y me dicen que ese pago ya salió a nombre de otra persona. Me cobraban del 2015 al 2019 y quise ir a pagar y resulta que ya lo habían pagado a nombre de otra persona, pero con la misma clave catastral que tengo en mi posesión.”

El afectado manifiesta que habló con el encargado de Catastro y también de la Dirección de Ingresos y que solo se limitaron a decirle que reclamara en el orden jurídico.

Me dicen que reclame en el orden jurídico, yo sé lo qué tengo que hacer, yo tengo a mis abogados y vamos a proceder, pero no puede ser que estén haciendo estas cosas, qué tal si a esos que le dieron mi clave catastral se metan a mi terreno, eso puede generar un enfrentamiento.”

Aunque el denunciante señaló que el solar continúa a nombre de su cuñado, el problema es que ahora la clave sale a nombre de una mujer y sin adeudo.

Yo tengo esta clave catastral adjudicada a mi terreno desde hace mucho tiempo. Está a nombre de Carlos Becerra Camorlinga que es mi cuñado, es el contribuyente, y ese solar se lo pasó a mi señora, pero el asunto es que ni a ese nombre aparece la clave catastral, encimaron distintos propietarios a la misma clave y eso no se vale.”

“Yo quiero una explicación de parte de las autoridades, qué está pasando, por qué es que se están dando la misma clave catastral a dos personas, porque eso es perjudicarme, porque entonces yo me puedo meter a un solar baldío y pedir que le pongan mi nombre a esa clave catastral y ya, eso no puede ser, es un delito eso”, finalizó el denunciante.