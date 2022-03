Ciudadanos de Guasave, afectados por cambios climáticos

Guasave, Sinaloa.- Tras realizar un sondeo entre la población de Guasave sobre las altas y bajas temperaturas que se han estado presentando durante el día, se determinó que cuatro de siete personas se han visto afectadas por el cambio climático, contrayendo una enfermedad respiratoria.

De la misma forma señalaron que al igual que ellos han tenido familiares que se vieron afectados por el cambio climático.

Casos

Esther García mencionó que en su casa se vio afectada ella y una de sus hijas por el cambio climático, ya que durante el día se llega a contar hasta con 32 grados y por las tardes la temperatura baja hasta los 9 grados.

Señaló que los cambios tan bruscos de temperatura les ocasionó gripe y problemas en la garganta, siendo que no es tan fácil que ellas contraigan una enfermedad.

“El estar tomando helado para soportar el calor y de una abrigarse porque hacía frío y corren vientos helados, no ha sido bueno para nosotras. En toda la pandemia no nos habíamos enfermado y la venimos a perder con el cambio climático.”

Manifestó que conocidos de ella de igual manera se han enfermado por la misma situación.

Lorena Verdugo expresó que se ha visto muy afectada por el clima, ya que sufrió un fuerte resfriado el cual le duró más de cinco días.

Explicó que no sabía si cuidarse de lo frío o caliente, ya que el clima estaba descontrolado y para su mala suerte no podía hacer nada al respecto mas que cuidarse dicha enfermedad.

“El enfermarse es un lujo, el medicamento es muy caro y para la mala suerte de uno no pude hacer nada más que cuidarme, ya que el clima no se puede controlar, pero me vi bien mala,” dijo.

Precaución

Mariela Acuña comentó que en su caso solo tuvo dolores leves de garganta pero no logro enfermarse, aunque el clima no estaba siendo favorecedor, ya que al salir de su casa salía con vestimenta para tolerar el calor, pero al regresar sufría de frío debido a los vientos y baja temperatura.

“Llegó un punto en el que uno ya no sabe ni cómo vestirse, si para soportar el calor y evitar el sofocarse y no sudar o continuar con la ropa de invierno. Pasamos de estar deshidratándonos por sudar, a un chocolate caliente,” expresó.

Agregó que ella se salvó de sufrir una enfermedad, porque al ver que se estaba enfermando acudió al medico para prevenir empeorar.