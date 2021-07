Ciudadanos de Guasave están en contra de volver a clases presenciales

Guasave, Sinaloa.- Tras realizarse un sondeo en las calles del centro de la ciudad de Guasave, los habitantes dijeron no estar a favor del regreso a clases presenciales a partir del próximo ciclo, debido al miedo de contagiarse de Covid-19, sobre todo en estos tiempos que la cadena de infectados se disparó.

Coincidieron en que el hecho de que los adultos ya se encuentren vacunados, no los exime de poder contagiarse, más ahora que son los jóvenes los que se están enfermando e infectando a sus familias.

Comentaron que el regreso a clases sería contraproducente, ya que hay familias que tienen bebés en casa y ellos también podrían infectarse en dado caso de que el estudiante lleve el virus.

Yuleny Beltrán comentó que el que los alumnos regresen a clases presenciales es una irresponsabilidad por parte de las autoridades, ya que los casos activos en el municipio siguen en franco aumento.

“El que regresen a clases presenciales solo hará que sean más casos activos los que se sumen, y lo peor es que son ellos los que se contagian y ahora de un virus más fuerte”, resaltó.

De igual manera expresó que esto pondrá en riesgo no solo al estudiante sino a toda su familia, por lo que sería mejor opción el que continúen con las clases en línea un ciclo más.

“Si ya aguantaron un año estudiando en línea, no les pasará nada si estudian uno más, hasta que esto ya se calme y estén vacunados ellos también, porque de esa manera se mitigarán los efectos del virus y pues esperemos que para dentro de un año ya no esté la situación igual”, señaló Yuleny Beltrán.

Aidé Verdugo coincidió en que deberían de esperarse un ciclo más, porque los jóvenes se pueden contagiar más rápido con la variante del Covid-19.

Comentó que a pesar de que hay mucha gente vacunada, de todas formas se pueden contagiar, por lo que es un riesgo el que quieran reactivar las clases presenciales.

Lorenzo Rubio es otro de los ciudadanos que no está de acuerdo con el retorno a las aulas, ya que no hay condiciones para ello, además de que no lograrán nada bueno con eso, sino todo lo contrario, ya que esto solo incrementará los activos.

“Tienen que esperar a que las condiciones estén realmente puestas para recibir alumnado en las escuelas, pero no hay nada, además los planteles no están adaptados para recibir al alumnado y evitar que se den casos covid”, aseguró Lorenzo Rubio.

Salomé Llanes Rivera sí se mostró a favor del regreso a clases, además comentó que está bien que vuelvan, ya que muchos jóvenes no respetan los protocolos sanitarios y continúan saliendo a divertirse en grupos, lo cual los pone en riesgo.

Aseguró que no sería un gran cambio el que regresen a clases, y que será para bien de los estudiantes, ya que no aprenden igual al estudiar de manera virtual.

