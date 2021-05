Ciudadanos de Guasave hacen cola por horas y los regresan a sus casas al acabarse vacunas

Guasave, Sinaloa.- Ciudadanos de 50 a 59 años que se registraron para recibir la vacuna contra el Covid-19 en la cabecera municipal de Guasave, acusaron que en ese punto cuentan con una mala organización, ya que se les acaban las vacunas muy rápido por no respetar los turnos de las personas que tienen cita.

La gente hace largas filas, por varias horas, incluso llegan desde las 6 de la mañana, a pesar de que la jornada empieza a las 10, y muchos se tienen que regresar sin recibir la dosis, pues se les terminan las poco más de 2 mil vacunas programadas por día.

Miguel Moreno aseguró que es la segunda vez que asiste al punto de vacunación en la ECEA, y no ha podido recibirla por ese desorden que se ha hecho.

Señaló que muchas personas fueron a meterse a la fila a las 12:00 horas, ya que era el horario que les habían asignado, y justo en ese instante ya estaban regresando a todos a sus casas, lo cual fue decepcionante para el señor Moreno, debido a que él solo tenía un día para pedir permiso en su trabajo y acudir.

“Me siento triste porque uno viene con mucho esfuerzo, le dan permiso del trabajo y se supone que ya deben estar organizados, se supone que para eso nos registramos, para que ellos ya tengan un conteo, entonces qué sentido tiene que nos registremos si no van a atendernos en tiempo y forma, y ayer no fueron 50 personas las que regresaron, sino cientos”, destacó Miguel Moreno.

Elsa López, de 59 años de edad, explicó que tenía esperando la vacuna desde hace un mes. Ella estaba citada desde el día sábado a las 2:30 horas, estuvo haciendo fila desde las 9 de la mañana y ni así alcanzó vacuna.

Detalló que fue citada de nuevo ayer para recibir la vacuna, y a pesar de estar recién operada, los Servidores de la Nación no le dieron prioridad.

“Yo estoy recién operada, esperando a que nos vacunen. Yo tenía mi cita desde el sábado, y me regresaron a mi casa, no me dejaron pasar aunque tenga ese detalle de salud, pues el traumatólogo no me ha dado de alta aún”.

Ana María Gutiérrez expresó su inconformidad debido a que tiene también dos días haciendo fila para ser atendida en el mismo punto, y su cita era a la una de la tarde del sábado, la cual fue cancelada porque se agotaron las vacunas.

Aseguró que ayer llegó desde las 6 de la mañana para poder hacer fila y ser atendida para recibir la dosis, debido a que no respetan el orden que se había estipulado, y las personas que vienen en tiempo y forma, como se les programó, fueron regresadas, porque los que no se vacunaron un día antes, se les daba prioridad, dejando de atenderlos a ellos.

Ana María Gutiérrez aseguró que tienen una mala organización y hacen perder el tiempo a los demás. “Es un abuso esto, están muy mal organizados, te citan por letra y resulta que todavía faltan los otros, y me dijeron que ya no va haber vacunas hoy”, lamentó la quejosa.

El jefe de los Servidores de la Nación en Guasave y Angostura informó que debido a que ayer se agotó el total de dosis que se tenían para vacunar en la ciudad a gente de los 50 a 59 años, ya que acudió mucha persona que no se registró, se optó por cancelar la jornada de este día y en breve se informará cuándo reanudarán para seguir con los que faltaron de esa población.

Se terminó vacunando a 26 mil personas, cuando la meta era de 24 mil, pero esto fue porque acudió mucha gente sin tener registro, pero a ellos también se les tiene que atender, declaró Daniel Hibrahím López Armenta.