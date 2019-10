Clama por una beca para que su hijo pueda estudiar

Guasave.- Motivado por el amor de padre y la angustia de no poder costear los gastos de su hijo, quien tiene excelencia académica, Santos Eliseo López Gutiérrez, de oficio regador de parcelas, recurrió a pedir públicamente al presidente de la República que voltee a ver su caso y apoyen con una beca al estudiante de Biotecnología Genómica.

Desesperado, cargando una carpeta repleta de reconocimientos en los que queda más que evidente la destacada participación del hoy universitario desde la primaria, secundaria y preparatoria, el padre de Jesús Alejandro López Herrera dijo no pedir para él, solo quiere que su hijo tenga para comer y costear sus gastos mientras cursa la universidad, porque pese a él trabajar arduo bajo los ra-yos del sol, humedad y tierras, no genera para costearle el estudio, porque con 200 pesos que le manda a la semana sabe que apenas le alcanza para los camiones. A las dificultades se suma el extrañarse, ya que no es posible verse cada fin de semana como les gustaría por los gastos que esto genera. “Él me pide 100, nunca ha comido en la escuela porque se le hacen caro los taquitos, los burritos, por ese lado él me ha hecho fuerte”, externó el padre.

A través de un estudio psicológico que reveló que el cociente intelectual de Jesús es elevado, maestros le aconsejaban a Don Santos que apoyara a su hijo en el estudio, una meta que se ha puesto pero conforme pa-san los años cada vez se le dificulta más. “No me gustaría que mi hijo deje de estudiar, yo no como bien, no tengo muchas cosas que me hacen falta, el año pasado crié cochis, pepenaba maíz pero este año se complicó y aún así sigue siendo insuficiente lo que yo le doy para que no se perturbe en su camino y en su proyecto de estudio”, expresó.

Dijo que ha recurrido a la subdelegación de las becas del bienestar pero no obtiene respuestas.

Carencias

Pese a los sacrificios, la po-breza, carencias y esfuerzos al criar solo a su hijo desde que tenía un año, siempre lo hizo con la firme convicción e inculcándole que debía soñar y anhelar ser alguien para bien.

Ahora su enseñanza se ve reflejada en un joven de 19 años que aspiraba estudiar Ingeniería Biónica, carrera que solo se imparte en Mé-xico, por lo que tuvo que desistir e inclinarse por algo afín en Culiacán, donde este año su padre ya no pudo apoyarlo al no tener para cubrir la cuota de la escuela y hospedaje.

Negado a que dejara su estudio pidió prestado, lo cual pagaría con trabajo, pero alguien que sabe de los sacrificios que ha hecho para sacarlo adelante le regaló cinco mil pesos y de nuevo el sueño tomó forma. Ahora habita en la Casa del Estudiante de la UAS.

El joven, consciente de que no hay que gastar, se apega y administra sus tiempos. Diario desayuna atún en lata, al ser lo que se ajusta a su bolsillo y lo nutre, come y cena en la Casa del Es-tudiante, porque comprarse una torta, la cual cuesta 35 pesos en la escuela, es demasiado caro, y lo único que le queda lidiar es con los antojos y ajustarse.

Jesús aspira estudiar una maestría o doctorado en el extranjero, ya sea en China o Alemania, por lo que se prepara y dentro de sus posibilidades estudiaba in-glés, pero desistió al no po-der costear la inscripción y los camiones, mientras que aprende japonés viendo series a través del internet, para lo cual se tiene que trasladar a un parque y aprovechar el tiempo para agarrar señal y a través del celular que le compró su padre con mucho esfuerzo.

Anhelo

La dedicación y esfuerzo que Jesús pone impide que pueda trabajar pero consciente de su situación evita pedirle a su padre, a quien sueña un día poder darle una mejor calidad de vida.