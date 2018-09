Claman solución a derrame de drenaje en la 2 de Octubre

Guasave, Sinaloa.- Desde hace alrededor de dos meses vecinos de la colonia 2 de Octubre se están viendo afectados con el derrame de aguas negras que surgió por la calle Primero de Mayo y ahora no les permite ni siquiera estar dentro de sus casas, pues las aguas empiezan a brotar también por las coladeras de sus baños.

Aunque aseguran que han estado haciendo el reporte a la Jumapag no han visto una solución de fondo al problema.

Problema

Gabino Acosta Martínez manifestó que en el recibo que paga por el servicio de agua, también dice claramente que paga una cuota por saneamiento y drenaje pero que no se ve que en su colonia estén aplicando dicho recurso.

Dicen que sí van a venir pero no vienen, ahora nos dicen que tienen problema porque se está pavimentando aquella calle y que ellos no dejan pasar para allá, que por eso estas aguas están estancadas pero no se puede vivir así”, manifestó.