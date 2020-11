Claudia tiene 24 días sin saber del paradero de su hija en Guasave

Sinaloa.- Desde hace 24 días, Claudia María Blancarte Elizalde no sabe nada de su hija de 22 años de edad, quien se encontraba viviendo con su papá en Guasave y pese a interponer una demanda ante la Fiscalía, no ha logrado saber de su paradero.

La demanda presentada es por el probable delito de privación personal de la libertad, en contra de su exesposo y padre de la desaparecida.

Desesperación

Blancarte Elizalde, quien radica en Guadalajara, narró la desesperación y la angustia que ha vivido desde la madrugada del día 3 de noviembre, cuando tuvo el último contacto con su hija, quien se encontraba viviendo con su padre aquí en Guasave.

“Mi hija Claudia María Gerardus Blancarte estaba viviendo con su padre, Manuel Enrique Gerardus Gil; se vino por presión de él, pero el día 2 de noviembre ella se iba a ir de su casa, me dijo que estaba haciendo maletas y después me marcó llorando para decirme que la puerta de herrería estaba cerrada y no podía salir, la última vez que tuve contacto con ella fue a la 1:30 de la madrugada, ya del día 3.”

Señala que ese mismo día, horas más tarde, se comunicó con ella su mamá para avisarle que Manuel Enrique le había llamado informándole que su nieta estaba internada en un centro de rehabilitación en la ciudad de Culiacán, pero no le quiso proporcionar el nombre ni la dirección del lugar, por lo que desesperada, la señora Claudia María viajó a esta ciudad y después de buscar a su hija en Culiacán y ante la nula comunicación con su expareja, decidió acudir a la Fiscalía a levantar la denuncia.

“Él le dijo a mi mamá que Claudita estaba en un centro de rehabilitación en Culiacán, pero no le dio más datos; incluso a mi hermano, porque yo no tengo casi comunicación con él desde que nos divorciamos hace 13 años por violencia familiar, le mandó un audio en donde supuestamente habla la psicóloga del centro en donde está mi hija, pero de igual manera, no le dijo en qué centro estaba, así que presenté la denuncia por privación personal de la libertad”.

Irregularidades

Blancarte Elizalde detalló que se comunicó con ella un investigador de la Fiscalía para pedirle la ubicación del domicilio de su expareja para notificarlo y cuando quiso llamarle, ya no le respondió.

Al ver que pasaba tiempo sin avances ni respuestas, la madre de familia acude a la Fiscalía en donde se le informa que el señor Manuel Enrique Gerardus ya había respondido al citatorio, declarando que la joven estaba en un centro de rehabilitación en Estados Unidos.

“Yo voy a la Fiscalía por avances y me dicen que mi exesposo ya había respondido al citatorio y me enseñaron la declaración en donde asegura que mi hija está interna en un centro de rehabilitación, pero ahora en Estado Unidos y sin especificar más datos; cómo es que en la Fiscalía no lo cuestionaron más, siquiera en qué ciudad ni nada, simplemente le creyeron y como es mayor de edad, pues me dicen que no pueden hacer mucho”.

Al ser cuestionada sobre si cree la versión de que la joven está internada, Claudia María responde que sí, pues la última vez que habló con su expareja, él le dijo que le había encontrado una pastilla de medicamento controlado a su hija, pero habían quedado de buscar apoyo sin afectar los estudios de la joven.

Por su parte, Bayron Rodríguez, el abogado de la madre, informó que desde el 19 de noviembre se ordenó boletinar a la joven en el Protocolo Alba, para lo que se les pidió información y fotografías, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho público.

El clamor

Con verdadero desespero en los ojos, Blancarte Elizalde asegura que solo quiere saber de su hija.

“Yo lo único que pido es saber de mi hija, en dónde está, si es verdad que está internada ir a la clínica y conocer su estado y su progreso, soy su madre y no es posible que me tengan sin saber en dónde está; no es posible que las autoridades no puedan hacer nada a pesar de que cuando la encerró en la casa se le habló a la policía, ella está en contra de su voluntad ahí, yo tengo derecho a saber de mi hija”.