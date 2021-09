Clausura Coepriss clínica en Guasave donde fue operado 'Kike', joven que murió tras cirugía estética

Sinaloa.- La clínica en la que fue operado Enrique Agramón, ‘Kike’ como era conocido, quien falleció días después de la intervención en Guasave, fue clausurada esta mañana por verificadores de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss).

El titular de la dependencia estatal, Alan Urbina Vidales, informó que en el lugar no se encontró a ninguna persona, sin embargo se procedió a la clausura, colocando los sellos de suspensión, haciendo una acta sobre la visita y dejando un citatorio para que los propietarios de la clínica presenten la documentación requerida para revisar las condiciones mediante las cuales laboran en su interior.

Urbina Vidales señaló que a esta clínica no la tienen dada de alta en el sistema, pero al no contar con la documentación de la misma, desconocen si está registrada; sin embargo reconoció que ya existe una investigación y que lo más probable es que no cuente con la licencia sanitaria para operar.

“No tenemos información porque no la tenemos nosotros dada de alta en el sistema, y lo más seguro es que sea una clínica que no tiene licencia sanitaria, no sabemos el nombre de la persona que está al frente, más sin embargo hay una investigación.”

Añadió que ya recibieron un documento de parte de la Fiscalía en donde se les solicita información sobre este lamentable caso ocurrido en Guasave, al que responderán que ya están trabajando en ello y aseguró que todos los avances que vayan obteniendo serán compartidos con la Fiscalía para se atienda y se resuelva el caso.