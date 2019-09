Clínica del Issste lleva 45 por ciento de avance

Guasave, Sinaloa.- La construcción de la clínica del Issste en Guasave tiene un avance del 45 por ciento, informó el titular de la Delegación Estatal del Issste.

Añadió que aunque no se tiene una fecha estimada de conclusión, la obra no parará hasta que sea funcional.

Obra garantizada

Marcial Silva Gómez, delegado estatal del Issste, señaló que el proyecto tiene un avance del 45 por ciento, y una vez finalizada la obra civil, se procederá al equipamiento médico y posteriormente al recurso humano.

Añadió que aún no tienen una fecha para que se finalice la obra, pero aseguró que está garantizada la conclusión de la misma.

“No tenemos una fecha de conclusión; recordemos que esa obra la está administrando a nivel central, no se está administrando por nosotros como delegación estatal del Issste, sin embargo, estamos supervisando la misma situación de que se cumplan los requisitos de calidad y de obra; tenemos la obra desde hace varios meses en proceso y no se ha parado y no se va a parar, la culminación de la clínica está garantizada”.

El personal

Silva Gómez detalló que ya conocen las necesidades del recurso humano que se tienen para dicha clínica, sin embargo, el número de plazas que se abrirá dependerá directamente de las que autorice Hacienda.

Tendrán que haber plazas de nueva creación, no las da el Issste, es Hacienda, porque es presupuesto hacendario, entonces la necesidad ya la hizo el doctor Chang Zamarripa, está en gestión, nivel central está haciendo la propuesta a Hacienda, pero no tenemos fecha, no tenemos números, sabemos cuáles son nuestras necesidades; qué se va autorizar, pues tenemos que estar a la espera de que Hacienda, por gestiones de nivel central, autorice.”

Reducirá saturación

El delegado estatal del Issste aceptó que una vez que la clínica en Guasave entre en funciones, el congestionamiento que existe en la clínica ubicada en la ciudad de Los Mochis tendrá un relajamiento en lo que registra actualmente.

“Se beneficiará toda la región cercana a Guasave, pero también la clínica de Los Mochis bajará su congestionamiento porque, hay que decirlo, tiene 15 unidades médicas alrededor que tiene que atender Los Mochis, ahí no es un hospital regional, es una clínica hospital de segundo nivel, que su capacidad física le da su capacidad resolutiva, entonces en casos que no pueden ser resueltos ahí tienen que derivarse al Hospital Regional en Culiacán”.

El funcionario recalcó que los derechohabientes beneficiados con esta nueva clínica son alrededor de 35 mil, sin embargo, con el crecimiento de los municipios, señala que podrían tratarse de hasta 50 mil.