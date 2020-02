Codesin impulsa cultivo de aguacate con plan piloto

Guasave, Sinaloa.- El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, en coordinación con un grupo de instituciones y productores se encuentra efectuando un plan piloto de cultivo de aguacate en la zona centro-norte para valorar, con base en los resultados, la posibilidad de una producción masiva que sea rentable para los agricultores sinaloenses.

Hasta el momento son ocho las hectáreas sembradas con recursos propios de los colaboradores.

El presidente de Codesin en la zona centro-norte, Humberto Andrade Gámez, informó que están trabajando con varias instituciones en este plan piloto y que esperan que este mismo año estén ya buscando el tema de comercialización.

“Nosotros estamos con el plan piloto de aguacate, lo traemos junto con Fundación Produce, Cesavesin, con la Secretaría de Agricultura, tenemos a instituciones como el Politécnico, el Ciidir que nos están ayudando en la parte técnica. Yo espero que este año entremos al tema de comercialización y hacer un estudio en ese tema, esto tiene que quedar bien claro porque no podemos aventar las campanas al vuelo del momento que parezca que sí funciona la producción pero que al rato no haya compras.”

Andrade Gámez detalló que por el momento son ocho hectáreas ya con el cultivo, distribuidas alrededor del valle de Guasave y en Sinaloa de Leyva.

Presidente de Codesin también destacó que los colaboradores pusieron sus terrenos y le están apostando con recursos propios a este plan piloto.

Al ser cuestionado sobre si este cultivo es rentable, Andrade Gámez precisó que se requiere de los resultados de los estudios que están realizando para saber si el aguacate es una opción rentable para los productores.

Yo creo que depende de no improvisar, los estudios son precisamente para eso, para que después no nos estrellemos con que resultó que siempre no; el estudio nos va a decir a nosotros si ya podemos entrar a una etapa comercial del producto.”