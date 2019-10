Coepris descarta deceso por agua o comida contaminada

Guasave, Sinaloa.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa descartó que la muerte de la niña Natalí el 2 de octubre haya sido por agua contaminada o algún alimento, por lo que la línea de investigación se inclina a otra patología de salud, lo cual le corresponde investigar al área de Epidemiología de la Jurisdicción de Guasave.

Víctor Estrada Moreno, titular de la Coepris en Guasave, indicó que acudieron a la sindicatura La Trinidad, donde vivía la menor, al igual que al jardín Emiliano Zapata, don-de estudiaba, para verificar lo correspondiente de acuerdo con lo que marca la norma en condiciones del agua, manipulación de alimentos y las situaciones que pudieran ocasionar riegos para la salud.

Cuestiones

En cuanto a cuestiones alimentarias se descarta, porque según dice la mamá de la niña, Doraly Santana, la infante nunca presentó evacuaciones ni diarreas, solo vómito. Cuando hay vómito en adultos o infantes son gestiones de otra patología que desgraciadamente no hay autopsia del cuerpo, y ahí se tiene que basar en la causa que puso el médico en el acta certificada.”

Coordinación

Se hizo hincapié en que no se ha dictaminado el caso, ya que se establece que basado en la autopsia verbal que realice la Juris-dicción Sanitaria No. 2 se tendrán más argumentos de qué fue la causa, para proseguir con el dictamen del caso, al ver qué fue en realidad lo que pudo haber provocado la muerte de la niña, presentando argumentos y con base en estudios que presenten Epidemiología, el área de Salud del Niño, un neurólogo, un infectólogo, al ser una muerte hospitalaria, y Coepris con relación en lo que se tenga que descartar y qué no.

Un proceso que es tardado pero de acuerdo con la autopsia, la cual por ley se debió haber practicado con el consentimiento de los padres.

No han dictaminado el caso. Epidemiología de la Juridiccón de Guasave es la que lleva la batuta, no quiero decir que Coepris se esté quitando de la situación. También Salud del Niño interviene en esta cuestión al ser la defunción de una niña de 4 años, entonces se hacen en conjunto las acciones, con Epidemiología, Salud del Niño y Coepris”, externó.

Ante lo sucedido familias de la comunidad exhortaron a las autoridades de Salud que se haga algún cerco epidemiológico, por lo que solicitaron a la doctora Silvia María Preciado, jefa de la Jurisdicción en Guasave, que actúen ante el temor de afectaciones en otros infantes.

En torno al seguimiento se intentó hacer contacto con la doctora, pero se encontraba en Mazatlán en un evento de salud.