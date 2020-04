Coepris pide no comprar túneles sanitizantes contra Covid-19

Sinaloa.- Al no tener una evidencia científica que compruebe que los túneles sanitizantes evitan el contagio del Covid-19, además de surgir surgir equipos 'pirata' de este tipo en México, la Coepris en el estado hizo llegar un documento al Ayuntamiento de Guasave para que se abstengan de comprarlos, puntualizando que los túneles son más funcionales para desinfectar verduras y carnes.

El equipo se tenía contemplado adquirirlo con un proveedor que los trae directo de China con un costo de 355 mil pesos, el cual cuenta con certificados federales, pero hasta no hacerse las verificaciones correspondientes, no se adquirirá.

Aviso oportuno

Aurelia Leal López, presidenta municipal de Guasave, dijo que recibieron el oficio en un tiempo oportuno y acatarán la recomendación, pero seguirán investigando si el túnel que se cotizó para este municipio cuenta con todos los requisitos.

"El túnel que habíamos cotizado costaba 335 mil pesos, pero tenía los certificados de Coepris, vienen desde China y trae toda la certificación, pero ahorita Coepris estatal está enviando un documento que nos abstengamos, que no están autorizados, que nadamás sirven para alimentos y carnes, así que nosotros acataremos esa medida, pero sí vamos a seguir buscando la forma de investigar si es verdad o no lo del túnel nuestro, porque ellos lo dicen más que nada porque se están generando algunos equipos piratas", resaltó

Detalló que ya hubo quién le ofreció dos túneles y de forma gratuita, pero no se aceptaron ya que no es solo construirlos y ya, si no que deben realizarse protocolos y medidas que garanticen la eficiencia de los equipos.

Recomendaciones

En base al documento de la Comisión Federal para Protección Contra Riesgos Sanitarios se detalla que la Organización Mundial de la Salud recomienda no rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro” toda vez que “no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo”. Además, que pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas, es decir, los ojos y la boca.

Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies,

siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes.

Referente a la instalación y uso de túneles de desinfección en hospitales y edificios públicos, así como al uso de sanitizantes, la Coepris les hizo llegar un documento a la administración donde le detalla que el método de desinfección por atomización o nebulización de

desinfectantes es ampliamente utilizado para realizar la desinfección de productos, por ejemplo, en el sector de alimentos y de insumos para la salud.

Del mismo modo, este método se emplea como medida de bioseguridad en el sector pecuario para desinfección, primordialmente de vehículos y, con ello, evitar el ingreso o egreso de microorganismos causantes de enfermedades, y se aclara que el equipo de esterilización son utilizados en laboratorios que manejan patógenos, los cuales cuentan con duchas o áreas de atomización para la desinfección de los trajes protectores utilizados por el personal, por lo que la información disponible sobre medidas o estrategias para prevenir o controlar el Covid-19, no refiere el uso de sistemas de desinfección a través de la aspersión o nebulización que pueda dirigirse directamente a la población para este fin.