Colapsa bodega en Guasave y piden que se actúe para evitar su uso

Guasave, Sinaloa.- Gran susto se llevaron vecinos de la calle Rayón, en la colonia La Piedrera, luego de que el pasado lunes colapsara una parte de una bodega que almacena fertilizantes y granos, por lo que ahora solicitan a las autoridades que se actúe para que ya no se utilice con ese mismo fin.

El problema es que quienes hacen uso de esta estructura y en su interior preparan mezclas de agroquímicos, lo cual no está permitido por ser una zona habitada.

“Ahí adentro se dieron cuenta que preparan las mezclas, tienen máquinas, lo hacían internamente y por fuera pues no se veía. Nosotros habíamos hecho reportes a Ecología anteriormente pero solo revisaban por fuera y no entraban, y resulta que por dentro tenían todo el material a granel; ahí lo preparaban, tienen máquinas, hacen mezclas, ahí lo encostalan, y de manera clandestina prácticamente, porque eso no se puede hacer en medio de casas”, expuso Lizeth Moreno, una de las afectadas.

Evaluación

Al asistir ayer a la Dirección de Ecología, la respuesta fue que ellos no se encargaban de clausurar bodegas y lo que podían hacer era verificar que cumplieran con las medidas de limpieza y que lo que se almacena no sean materiales tóxicos que dañen la salud y al medio ambiente.

Más tarde nos llamaron para decir que habían ido y que el encargado de la bodega les había comentado que ya la iban a desalojar y que ya no la iban a volver a rentar, y creo que la están desalojando, pero porque no pueden tener material así al aire libre después de que la bodega se derrumbó en una tercera parte casi”, explicó.

La parte colapsada de la bodega que según Protección Civil pone en riesgo el resto de la estructura.

Inspección

La situación fue evaluada también por Protección Civil, quien determinó que la bodega no está en condiciones de volverse a usar y también se observó que no cuentan con permiso para almacenar material a granel.

“Tienen el fertilizante a granel, no lo tienen encostalado, y uno de los encargados ahí decía que tenían hasta 300 toneladas y de hecho eso fue lo que provocó el derrumbe”, expuso.

La bodega es vieja, se humedeció por las lluvias y pues se excedieron en el peso, tenían recargado todo a granel a la pared y por eso se vino abajo”.

Llamado

Lo que solicitan los vecinos de esta bodega es que no se vuelva a utilizar con el mismo fin. “Si el dueño va rentar la bodega, que lo haga a otro tipo de empresas pero que no sea de fertilizantes, algo que no dañe la salud de la gente, y que se arregle, porque ya nos comentaron que la casa de mis papás no se puede usar. Mis papás quedaron prácticamente sin casa porque la bodega está volando, se cayó la parte de atrás, pero dice Protección Civil que en cualquier momento se va venir abajo si no la arreglan rápido”.