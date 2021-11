Colocan fuertes filtros para evitar vacunación de maestros en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Daniel Hibraim López Armenta, director regional de los Servidores de la Nación, informó que en Guasave no habrá vacunación contra Covid-19 para el personal docente y previendo lo sucedido en operativos anteriores en donde sí hubo maestros que se saltaron los filtros, en esta ocasión los intensificaron para evitar que se realice el cruce de biológicos.

El funcionario federal resaltó que el combinar biológicos está contraindicado y puede ser riesgoso, por lo mismo, se verifica en el sistema con la CURP que las personas que están intentando aplicarse la vacuna de AztraZeneca no tengan la dosis de Cansino, como ha sucedido con algunos maestros. Respecto a la vacunación para maestros, enfatizó que no se tienen indicaciones todavía y recalcó que hasta el momento se tiene contraindicado médicamente aplicarse una segunda dosis de otro biológico que no sea la Cansino.

Añadió que se coordinaron con Seguridad Pública para prevenir que sucedan situaciones como las registradas en Lo Mochis, pero manifestó que se le está dando prioridad al diálogo y se les explica las razones del porqué no pueden vacunarse. López Armenta señaló que para este operativo único que finalizará a las 14:00 horas, se tienen 7 mil dosis, sin embargo, se espera que no sean más de 5 mil las aplicadas, contabilizando a las personas rezagadas.

