Colonia Cortines conecta dos golpes

Guasave.- Quival-Colonia Ruiz Cortines demostró su superioridad y de paso también se consolidó en la cima del standing, al barrer en la doble cartelera a Cachorros de Francisco J. Mújica en acciones de la Liga de Beisbol de Segunda Fuerza Jesús Higuera Laura, la cual se disputa en Sinaloa municipio.

En la mañana fue Édgar Angulo el pícher que los llevó al gane con cartones de 5-1, dejando a Santos Tavárez con el revés.

Ya en la segunda batalla Quival salió avante de nuevo, ahora por 3-2, donde José Alberto Flores se agenció la ganancia y Everardo Valenzuela tuvo que aceptar el doloroso descalabro.

Jairo Sánchez fue el mejor con el bate en la jornada por Colonia Ruiz Cortines, al irse de 9-5.

Imbatibles

Al igual que Quival, los Agricultores de Ceferino Paredes también pusieron su foja en 4-0 en éxitos y derrotas, tras sacar la escoba ante Indios del Ejido Batamote.

Enrique Acosta los enfiló a triunfar al son de 10-3 en el primero, ya que se lució en la loma, sufriendo Miguel Alatorre el tropiezo.

Israel Álvarez confirmó la limpia por la tarde, al pintar de blanco 6-0 a la tribu, sucumbiendo Édgar Osobampo.

En otro compromiso, Deportivo Cortines No. 1 liquidó a Agraristas de Cortines No. 3 en su desafío matutino con una blanqueada de 8-0.

Iván Beltrán fue el serpentinero que salió en hombros y Gilberto López se fue de bruces.

En el siguiente choque cobraron factura los Agraristas, al llevarse el crédito por 15-14.

Víctor Pérez se anotó el éxito para su récord, y Edy Félix cargó con la rechifla.

Jesús Cornejo, de Cortines No. 1, fue el bateador más destacado de esa guerra deportiva, al irse de 5-3.

En la última serie Deportivo Corerepe se impuso 11-8 a Vagos de La Guamuchilera, ya que Fidel Velázquez fue más que Jeison Borboa en el montículo.

Vagos emparejó la contienda en el choque vespertino, al doblegar 4-1 a Corerepe.

Helio Garibaldi se convirtió en el pícher que obtuvo la gloria; Jesús Trasviña se agenció la derrota.

Alan Chávez se fue de 8-4, para ser el bateador más brillante de La Guamuchilera en la fecha, así como Gustavo Flores destacó por Corerepe al irse de 3-3.