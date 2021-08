Color del semáforo en el estado de Sinaloa no debe determinar la salud

Sinaloa.- El integrante de la Dirección Política de la CNTE en la región centro-norte declaró que el hecho de que por arte de magia y en un acto de malabarismo político, Sinaloa pasará del color rojo al amarillo en el semáforo epidemiológico, da a entender que los colores determinarán la vida y salud de las personas.

José Pilar Sáinz Muñoz declaró que el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, informó que a partir del 23 de agosto y hasta el 5 de septiembre, la entidad será colocada en color amarillo, lo cual no les parece justo.

Señaló que esto se debe a la nueva metodología de estimación de riesgo aplicada por la Secretaría de Salud federal.

Reveló que el camaleónico cambio de colores se debe a caprichos políticos, sin tomar en cuenta la salud y la vida de alumnos y maestros.

Destacó que todo esto se debe a la carta responsiva donde le atribuían toda la responsabilidad a los padres de familia por los riesgos de salud que pudiesen tener los alumnos con el regreso presencial a clases.

De igual manera manifestó que naturalmente saben que el secretario de Salud obedece órdenes del ejecutivo federal y estatal, por lo que lo responsabilizan por lo que pueda ocurrir en caso de que coaccionen a maestros y padres al regreso obligatorio a las aulas.

Aseguró que la CNTE no se opone al regreso ni a esa modalidad, solo exigen que haya las condiciones necesarias para un retorno seguro.

“AMLO nos señala de que tenemos coincidencias con el grupo empresarial reaccionario mexicano contra la corrupción, por fijar su posición que el retorno a la presencialidad tiene que ver con la seguridad de maestros y alumnos, y que requieren la segunda dosis del biológico Cansino, y también que los alumnos sean inmunizados, porque la variante Delta no ha respetado edades, y que se pongan en las condiciones adecuadas las escuelas, ya que existe un gran número de ellas vandalizadas”.

“Recuerden, no se trata de discursos, sino de recursos”, señaló el profesor. Externó que el pretender asociarlos con grupos conservadores y reaccionarios es una actitud de linchamiento a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y refleja la carencia de un espíritu solidario a un referente de lucha que no se ha sometido, como el charrismo del líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, que se arrodilló ante las peticiones de las 4T en cuanto al regreso autoritario a clases presenciales con la única finalidad de no perder sus privilegios, sin importarle la salud de sus agremiados ni de los alumnos.

Leer más: Ecología de Guasave autoriza derribar el árbol con abejas por seguridad

Sáinz Muñoz comentó que en la CNTE están en un proceso de consulta con los padres de familia que culminará este día para tomar en cuenta su decisión, y darán a conocer los resultados el próximo 26 de agosto.