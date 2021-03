Comerciante paga recibo del agua sin tener el servicio en Guasave

Sinaloa.- En los ocho años que tiene como propietario de un vivero ubicado a la salida a Las Glorias, Valentín Rosales comentó que nunca se ha atrasado con ningún pago en la Jumapag, pero desde hace dos meses no cuenta con el servicio de agua por una falla que presenta la toma que lo abastece, y lo increíble es que a pesar de que no le han solucionado nada, ha tenido que pagar esos recibos.

El comerciante de Guasave lamenta que en ese lapso de tiempo no haya contado con una sola gota, y aunque se han hecho los reportes correspondientes, lo que le dicen es que acudirán, y solo han ido dos o tres veces a sondear la tubería, pero no han solucionado para nada el problema de falta de agua.

“Tal vez mi reporte no está llegando a las personas indicadas, ya fui a Jumapag, he hablado por teléfono, me atienden amablemente, me dicen que mis reportes se hacen, pero cuando voy a las oficinas me dicen que no hay ningún reporte registrado”, lamentó.

La única solución que le han dado al comerciante, después de tantas largas, es que el propietario del local donde tiene su negocio acuda a las instalaciones de la Junta para que haga los trámites correspondientes, pero el problema es que la dueña no reside en la ciudad y eso ha prolongado la agonía de su vivero por la falta de agua.

“Me dicen que tiene que ir la persona titular, la que aparece en el recibo, pero yo soy el que paga aquí, yo soy el que llevo el recibo, yo soy el que la necesita y no puede venir la persona a la que le rento para solucionarme esto”, comentó Valentín Rosales.

El afectado mejor optó por traer agua potable desde su casa, ya que reside en la colonia La Piedrera, y la carga en un tinaco, atrasando su trabajo, y esto lo ha hecho todos los días durante los dos meses que no ha tenido ni una gota de agua para poder regar sus plantas, pues es su producto de venta y así poder sacar adelante su negocio para incrementar las ganancias, que se han visto afectadas debido a la pandemia, ya que apenas ha podido oxigenar los gastos que le han ido surgiendo en el negocio.

“Traigo en la camioneta un tinaco que desde mi casa acarreo para acá, esto para seguir regando, pero ya me resulta muy pesado, ya es mucho tiempo, es cansado para poder regar mis plantas, si fuera una semana, como sea saco el trabajo, pero un mes o dos meses, pues ya no”, destacó.

Consideró que es una verdadera injusticia que no solucionen el problema, después de que el país tuviera un golpe económico tan fuerte, ya que los negocios locales han resultado afectados con la pandemia, apenas se están recuperando y la Jumapag no está colaborando en ello.

“Realmente estoy pagando por el servicio y me parece injusto que no lo tenga, como si tuviera años de no pagar, como si yo tuviera la culpa de esto, pero pues en este caso estoy al corriente de mis pagos y quiero un mejor servicio”, finalizó Valentín Rosales.