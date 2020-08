Comerciantes afectados piden abrir la calle Cero en Cortines, Guasave

Guasave, Sinaloa.- Desesperación e impotencia son los sentimientos que reinan entre los comerciantes ubicados por la calle Cero, en la sindicatura de Ruiz Cortines, debido a que, por los trabajos de construcción del paso elevado, les cerraron la circulación por dicha vialidad. A consecuencia de esto, las ventas están por los suelos y, para colmo, desde febrero están detenidos los trabajos en la obra.

Haydé Ramírez, propietaria de un pequeño negocio de comida, establecimiento que le permite sacar adelante a su hija de 11 años, señala que, aunque están indignados porque la obra se dejó a medias, ahora lo que piden es que cuando menos les dejen libre la circulación.

Aquí desde en febrero no están trabajando. No sabemos qué pasó con la obra, porque se supone que había dinero suficiente para hacerla, y no la han concluido. Ya no tenemos fe en que la hagan, pero cuando menos que no nos sigan afectando de esta manera, que al menos tengan la decencia de retirar todo el cochinero que dejaron y que abran la circulación”, exigió.