Comerciantes de Guasave hacen malabares para no cerrar sus negocios

Guasave, Sinaloa.- Al ir en aumento el número de negocios que cierran sus puertas en el Centro de la ciudad de Guasave, el presidente de la Cámara de Comercio externó que los que siguen, tienen que hacer malabares para mantenerse en la lucha de tener abiertos los comercios, porque hasta hoy no ha habido un respaldo, como financiamientos, por parte del gobierno, y, en cambio, sí hay más gastos, como la compra de insumos para evitar contagios Covid-19.

Ariel Lugo Carvajal externó que la crisis derivada por el Covid-19 y el cumplimiento con todas las obligaciones que implica la operatividad de un negocio son un reflejo de cómo lucen el Primero y Segundo Cuadro de la ciudad, donde en algunos locales dejaron de rentar y otros están rematando la mercancía.

Panorama

En el tema del pago de rentas en el municipio, hizo énfasis que son caras, comparado con la derrama que se llega a dar.

Leer más: UAdeO propone convenio al alcalde de Guasave para colaboraciones

Lamentó que en Guasave la economía se mueva solo en torno a la agricultura, y no se tenga derrama por turismo u otra actividad.

“No tenemos plan B ni plan C. Si en Guasave la agricultura no está fortalecida, eso provoca que la economía guasavense se debilite”, declaró.

El gobierno federal y el estatal los dejaron totalmente desprotegidos, aseguró, y aún así están las exigencias que se hicieran cargo de la planta de personal, dotación de insumos sanitarios, como gel, y dar como comerciantes el apoyo en tiempos difíciles de pandemia, y habido disposición, pero no el apoyo recíproco.

Quienes aún se mantienen en espacios de renta, en muchos de los casos es que hubo convenios con los propietarios de los locales.

“Desafortunadamente es un reporte que no nos lo hacen llegar los comerciantes, porque en muchos de los casos no son afiliados a la Cámara, y eso no nos ayuda a tener un registro preciso, pero como habitantes y comerciantes, nos damos cuenta”.

Lugo Carvajal reprochó que durante los años de pandemia y, hasta la fecha, nunca a habido empatía por parte del gobierno en cuanto a la accesibilidad de apoyos económicos, y aunque han buscado los medios para que se les deje trabajar.

Leer más: Dos muertos y 33 contagios se suman en Guasave por Covid-19

En un esfuerzo en conjunto, están en busca de los mecanismos para que no se sigan bajando más cortinas, y aunque en teoría existe Red Fosin, no es una opción viable, por lo difícil que es tener acceso a dicho crédito.