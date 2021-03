Comerciantes de Guasave temen a más operativos de la Fiscalía

Guasave, Sinaloa.- Locatarios de Guasave se solidarizaron con su compañero al que el pasado miércoles le clausuraron su tienda de ropa por vender prendas ‘piratas’, lo que generó indignación en contra de la Fiscalía General de la República.

Dueños de locales de ropa comentan que fue un acontecimiento impactante, ya que en un momento esa persona se quedó casi sin nada, aunque reconocen que los agentes actuaron conforme a la ley.

Aurora Camacho Apodaca, dueña de una de las tiendas de ropa de la zona, resalta que las rentas nunca se dejaron de pagar, lo cual no ha sido fácil por falta de ventas, por esa razón el comercio entendió lo que sucedía y por unidad se colocaron afuera de la tienda del comerciante afectado, y dejarle ver a las autoridades que no estaba solo su compañero.

No nos dejan trabajar, estamos trabajando con un ingreso muy difícil por lo de la pandemia, y no solo para el comercio, sino para todas la economía, y pues que no nos dejen trabajar es muy injusto, ya que al compañero llegaron y le confiscaron mercancía, aparte de la multa. La verdad, sí es difícil para nosotros los comerciantes esta situación”, señaló Camacho Apodaca.