Comerciantes del sector centro de Guasave solicitan más vigilancia a la Policía Municipal

Guasave, Sinaloa.- Carolina Castro, vendedora de ropa en el centro de la ciudad de Guasave, se quejó debido a la falta de vigilancia en las calles por parte de agentes de la Policía Municipal, sobre todo por Doctor de la Torre, ya que tienen más de dos semanas que una persona de aspecto indigente, las vigila.

Señala que en ocasiones se acerca al local para ver a las jóvenes más de cerca, sin decir absolutamente nada, a pesar de que se le ha preguntado si necesita algo y él solo se retira del lugar y regresa después.

Destacó que pensaban que ya no iban a volver a ver a ese hombre, ya que dicha situación había pasado hace un mes, pero regresó, por lo que temen por su seguridad, ya que solo a ellas son a las que vigila frente al local hasta por más de dos horas.

La comerciante de la calle Doctor de la Torre solicita más vigilancia de los agentes, con el fin de prevenir que les ocurra algo.

“Cuando esto sucede le hablamos a la Policía, pero piensan que no es importante, ya que aún no nos ha hecho nada, pero ese hombre viene y se nos queda viendo por muchas horas, se queda parado o a veces se acerca al local y nos da mucho miedo, así que procuramos no quedarnos solas”, expresó Carolina Castro.

