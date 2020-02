Comerciantes denuncian podado excesivo de árboles

Guasave, Sinaloa.- Comerciantes y vendedores que se ubican por la avenida Zaragoza criticaron los trabajos de podado que realiza la Dirección de Servicios Públicos al considerarlos excesivos ya que cortan casi en un 80 por ciento el follaje de árboles que se ubican por las aceras en el sector centro.

María Gámez, una de las vendedoras, mencionó que al llegar en la mañana se toparon con la novedad y contrario a lo que puedan justificar, no entienden por qué cortarles tanta rama si por la zona no interfieren con cableado e incluso no obstruyen los letreros publicitarios.

Al respecto, Melquiades Ahumada Leal, director de Ecología, desde hace poco más de un mes dijo que la indicación para los trabajadores de Servicios Públicos que hacen las tareas de jardinería es que solo los poden para darles forma, pero no para cortarlos de manera excesiva.

Señaló que supervisores harán hoy un recorrido por el centro, levantarán un reporte y de considerar que con su proceder están afectando al ecosistema, buscarán mecanismos para brindarles asesoría y pueda hacer el trabajo como corresponde.