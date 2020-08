Comerciantes en Guasave resienten bajo ingreso con clases a distancia

Sinaloa.- El regreso a clases a distancia perjudicó fuertemente al sector comercio, que cada año se alistaba para la mejor temporada de ventas, pues esta vez no hubo necesidad de que los alumnos y padres de familia adquirieran muchas cosas, como mochilas, prendas de vestir o calzado.

Aunque la Cámara Nacional del Comercio estima que la pérdida económica podría resultar incuantificable, decenas de comerciantes pudieron percatarse que el flujo económico no tuvo comparación a los ciclos escolares pasados.

Caída drástica

Arnulfo López, quien tiene un puesto de mochilas por la calle Zaragoza, en el centro de la ciudad de Guasave, comentó que estos días la venta de mochilas ha sido nula a comparación de otros años. “Ahorita comprar una mochila pasa a segundo o tercer término, realmente no fue prioridad”, expuso.

Mencionó que cada año esperan mucho el regreso a clases porque saben que la venta de mochilas tiende a dispararse y es cuando les llega a ir bien, pero este año, al igual que en muchos otros sectores, la venta se vio mermada por la pandemia del COVID-19.

“Mermó mucho, pero la afectación es general y ni modo, estamos conscientes. Antes la venta se iba arriba un 70, 80 por ciento, pero esta vez no ha habido nada, las ventas fueron muy bajas o prácticamente no hubo. Ya ve que el inicio de clases fue virtual y la mochila la dejan para lo último prácticamente, no urge”.

Tecnologías

Jorge Sepúlveda, quien atiende una casa de empeño, también en Guasave, comentó que debido a que el inicio de clases fue en línea, muchos padres de familia han estado acudiendo a buscar teléfonos celulares o laptops usadas para adquirir, pues no cuentan con recursos para una nueva.

“Han venido a buscar teléfonos, laptop, tablet o pantallas, es por lo que preguntan. Ahorita nada más en la mañana han venido cinco personas y todos los días ha estado así”, expuso.

Es que estos aparatos son los que están necesitando para acceder a internet y mucha gente no tiene para comprar uno nuevo, por eso vienen aquí.

Leonor Espinoza, presidenta de la Canaco, detalló que en el caso de las papelerías sí mejoraron las ventas, pero no en la medida que esperaban. “Sabemos que los tiempos son diferentes y que por ende las ventas lo mismo, y sumado que el regreso a clases es de manera virtual, eso también detuvo que los papás compraran más útiles. Muchos están esperando también la distribución de los paquetes del programa de Gobierno”, expuso.

La representante de los comerciantes puntualizó que las ventas no han sido igual que otros años debido a la pandemia y que la afectación se dio en todos los giros comerciales.