Comisariado ejidal pide cuentas claras con parcelas escolares de Guasave

Sinaloa.- Tras la denuncia de la presidenta del comité de padres de familia de la escuela primaria Niños Héroes de la sindicatura de Juan José Ríos, Guasave quien señaló al comisariado del Ejido Las Vacas de querer quitarles las 10 hectáreas de la parcela escolar de forma ilegal, el señalado respondió que lo único que busca es que se transparente cómo se gasta el dinero producto de la renta de ese predio.

Héctor Patricio Félix Alejo aseguró que jamás fue su intención despojar de las parcelas a las escuelas Niños Héroes y 21 de Febrero, pues lo único que quiere es que rindan cuentas claras en lo que gastan el recurso, y por eso es que quiere administar, en coordinación con los padres de familia, dichos terrenos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Destacó que quienes administran las parcelas solamente muestran recibos aprobados por la SEPyC, pero no del resto de las obras que se han hecho, por lo cual quiere administrar él esos dineros, para darle más transparencia a la aplicación de los mismos.

Comentó que ya había un acuerdo con el director del plantel de que se iba administrar el dinero de la renta de las parcelas en conjunto con los padres de familia de la escuela Niños Héroes, pero ellos se oponen, y lo señalan que él quiere rentarlas, lo cual niega, ya que ellos siempre han manejado ese punto.

“Aquí me traen papeles firmados y sellados por la Secretaría de Educación Pública, que a mí no me dicen nada sobre cuánto es lo que se gastan, solo dice los gastos que se hicieron, así que nomás queremos transparencia sobre en qué invierten, pues nosotros nunca hemos rentado las parcelas, solo queremos que se hagan las cosas de acuerdo con la ley”, insistió el comisariado del Ejido Las Vacas.

Informó que acudió ante el sector salud para pedir permiso y convocar a una asamblea para que se llegara a un acuerdo con la administración de las parcelas escolares, pero se le negó debido a que las circunstancias no están para realizar esa reunión por el tema de la pandemia.

Expresó que la ley menciona que la asamblea debe de nombrar a tesorero, secretario, presidente y sus suplentes para administrar los recursos de las escuelas.

Aseguró que los ejidatarios quieren transparencia en lo que se invierte de los recursos de las 10 hectáreas que ostenta el plantel de la Niños Héroes.

Leer más: ¡5 muertos y 10 heridos! La cruel emboscada del narco al Ejército Mexicano en Culiacán, Sinaloa

Manifestó que les llevan papeles al Ejido de las obras que supuestamente han hecho, pero solamente son gastos de bolsas de plástico para la basura, pintura, lijas, material eléctrico, entre otras cosas, todo avalado por la SEPyC, pero las notas no muestran el total de los recursos que generan las parcelas escolares por su renta.

Félix Alejo detalló que las parcelas escolares no fueron donadas a las escuelas que las manejan, por lo cual son del Ejido, ya que en el certificado del registro no dice a quién le pertenecen.

“No traen nada, en ocasiones solo traen una notita donde se señala que gastaron 59 pesos de lijas, de bolsas para la basura, pero no vienen en la nota más detalles, nada, solo trae el número de teléfono, algunos pagos son de 600 pesos de no se qué, otro pago por poda de árboles, pero nada es claro, por eso se quiere entrar a administrarlas”, asentó.

Las mujeres del próximo gabinete

Síguenos en