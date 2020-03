Comodato del Carranza Limón causa discordia

Regidores del PRI y del PAN ven con reservas la propuesta de contrato para comodato del estadio Francisco Carranza Limón, pues bajo los términos en los que se propone equivale a dar un cheque en blanco con el que aseguran se beneficiaría a unos cuantos.

Nidia Gaxiola Gutiérrez, regidora del PAN, aseguró que el problema no es con el club, si no con las condiciones pues se da total facultad al ejecutivo para que tomen todas las decisiones. Particularmente en la fracción XIII, que señala que el municipio tiene la facultad de modificar en todo momento la organización, modo o condiciones del contrato. La edil señala que ellos proponen es que el cabildo en pleno debe autorizar para que la ciudadanía sepa los beneficios que el comodato dejaría a Guasave.

De no aprobarse el comodato la realización del espectáculo deportivo estaría en riesgo Foto: EL DEBATE

Condiciones

En el proyecto de contrato establece que el beneficio que el Club Algodoneros entregaría al municipio será en especie, se aplicará en el mismo estadio, no se dará efectivo. La regidora panista dijo que les hace ruido el hecho de que se da facultad al director de Obras Públicas para que administre, algo que acusa no debe ser de este modo. Ramón Graciano, regidor del PRI, respaldó a Nidia al mencionar que no pueden hacer entrega de un cheque en blanco a una administración pues no les están dejando revisar el contrato.

Urgencia

Por su parte la alcaldesa Aurelia Leal López, señaló que es impostergable sacar adelante en el próximo Cabildo, el Contrato de Concesión del estadio Francisco Carranza Limón, por lo que lamentó que algunos regidores pretendan frenar este dictamen y el desarrollo del municipio.

Dijo que va exhortar en una requisitoria a los ediles para que se revisen 23 asuntos que están detenidos.

La presidenta municipal precisó que desde hace siete meses, el 30 de septiembre se turnó este asunto a las Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas para concesionar el estadio a la moral Operadora de Espectáculos Deportivos de Guasave, del Club Algodoneros. Señala que los regidores recibieron toda la documentación, pero hay algunos ediles que se oponen a que la concesión se apruebe, cuando es en beneficio de Guasave, prueba de ello es que el regreso de Algodoneros generó una derrama de 90 millones de pesos y vienen importantes beneficios para el municipio.

Destacó que de manera simultánea realiza gestiones para avanzar en el tema de la titulación, pero el problema es que hay regidores con conflicto de intereses en favor del Ejido Guasave.

Respaldaron la postura de la alcaldesa los regidores Martha Dagnino, Evangelina Llanes, Manuela Bañuelos y Heriberto Castañeda y Gerardo Ayala.