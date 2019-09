Comodato del estadio no incomoda a Alfredo Arámburo

Guasave.- Tras las declaraciones de la alcaldesa Aurelia Leal de que no le cederían en comodato el estadio Francisco Carranza Limón a la directiva de los Algodoneros de Guasave por los 15 años que lo solicitaron, Alfredo Arámburo Nájar asegura que ese tema no le preocupa y que en breve lo verá con la presidenta municipal.

“Es un tema que aún no lo hemos visto bien, pero no me inquieta, ya que esto apenas se empezará a tratar con el gobierno municipal”, señaló el presidente del club Algodoneros.

Satisfecho

Sobre los avances que vio en la rehabilitación del estadio Francisco Carranza Limón, el empresario mazatleco señaló que le agradó mucho observar lo que se tiene y eso le hace pensar que sin lugar a dudas estará listo para inaugurar la campaña contra Cañeros de Los Mochis el próximo 13 de octubre.

Resaltó que la venta de espacios publicitarios va muy bien hasta el momento y se puede decir que están ya casi listos para la ceremonia de apertura del circuito.

Por otro lado, Arámburo Nájar adelantó que será el primer fin de semana del mes entrante cuando se lleve a cabo el evento donde se presentarán los uniformes que portará el conjunto Algodoneros en la campaña 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El mandamás del conjunto blanquiazul acompañó ayer al gobernador del estado y al presidente del circuito invernal en la inspección que le hizo al estadio.